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  •   1 Dolar Hedefli Altcoin’de Büyük Dönüm Noktası! Merakla Beklenen Teklif Neden Reddedildi?

1 Dolar Hedefli Altcoin’de Büyük Dönüm Noktası! Merakla Beklenen Teklif Neden Reddedildi?

Özet

  • Terra Classic topluluğu, Terra Allies ekibinin teklifini reddetti.
  • Topluluk, ekibin şeffaflık eksikliği ve güven sorunlarından endişe etti.
  • Terra Allies ekibi, LUNC'u canlandırmak için çaba göstermeye hazır olduğuklarını belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
29 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic topluluğu, “Altı Samuray” olarak bilinen 6 üst düzey mühendislik tam yığın geliştiricisinden oluşan Terra Allies ekibini oluşturma teklifini tamamen geri çevirdi.

LUNC Son Durum

Topluluk üyeleri, 116.000 dolarlık üç aylık harcama teklifinde paylaşılan yenilikçi L1 ve L2 geliştirmelerini kabul ederken, çoğu “Veto ile Hayır” oyu kullandı. Bu, topluluğun bu ekibe ve LUNC üzerindeki çalışmalarına fon sağlanmasını kabul etmediği anlamına geliyor.

11600 sayılı “Terra Allies ‘Six Samurai’ Senior Engineering Team (L1/L2 Q3 Bid & Proposal)” teklifi %57 “Veto ile Hayır” ve %36 “Hayır” oyu almıştı. Teklif sadece %7 oranında “Evet” oyu almıştı. Teklif, doğrulayıcılardan ve diğer geliştiricilerden destek alma konusunda tamamen başarısız oldu. Happy Catty Crypto, Classy’s Sphere, Lunanauts, JESUSisLORD, StakeBin ve diğerleri gibi popüler doğrulayıcılar teklifi reddetti.

Topluluk, geliştirici Bilbo Baggins ve Solid Snake tarafından yönetilen Six Samurai ekibini reddetmek için geçerli nedenler de gösterdi. Bu nedenler arasında geliştiriciler ve yetenekleri konusunda şeffaflık eksikliği, mevcut Joint L1 Task Force geliştirici ekibine duyulan güven ve ekipteki kötü aktörlerin yer aldığına dair şüpheler bu durumu destekledi. En önemli neden ise topluluk havuzunda mevcut tüm teklifleri onaylayacak fonun bulunmaması olarak gösterildi.

Terra Classic’in Yeniden Canlandırılması İçin Yol Haritası

Yol haritası, arşiv düğümleri için senkronizasyon süresini azaltan ve ağı düzene sokan Columbus-5’ten Columbus-6’ya geçiş gibi önemli kilometre taşlarını içeriyor. Samurai Six ayrıca Cosmos SDK v0.46.x’i Cosmos SDK v0.47.x’e güncellemeye odaklanmayı planladı.

Ek olarak, yol haritaları Terra Classic’in Keplr’in web arayüzünde listelenmesini, analitik görselleştirmeler için bir web aracını ve kripto borsalarına ve müşterilerine hitap eden bir Cosmos blok gezgini olan Mintscan’ı ve USTC repeg üzerinde çalışmayı içeriyor.

Samurai Six konu ile ilgili ise şunu söyledi:

LUNC’un sınırsız bir yükseliş potansiyeli var ve ekosistemin gerçek anlamda canlanmasını sağlamak amacıyla blok zincirine ve tüm yatırımcılarına değer katmak için becerilerimizden yararlanarak bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca LUNC’ta geliştirme yetkisi kazanan diğer ekiplerle de koordinasyon ve işbirliği içinde olacağız.

Ekip, Terra Classic ekosistemini canlandırmak için gerekli çabaları göstermeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, LUNC’u geliştirme yetkisini elde eden diğer ekiplerle işbirliği ve koordinasyon yapma isteklerini de vurguladılar.

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