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  •   Fiyata Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yeniliğe Doymuyor! Yatırımcıyı Heyecanlandıracak Açıklama Geldi!

Fiyata Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yeniliğe Doymuyor! Yatırımcıyı Heyecanlandıracak Açıklama Geldi!

Özet

  • Terra Classic topluluğu, Quicksilver Protokolü için LUNC'un listelenmesini destekleyecek
  • QuickSilver için zincirler arası hesap ana bilgisayar mesaj türlerine izin verme önerisinde bulunuldu.
  • LUNC fiyatı son 24 saatte %1.68 düştü. LUNC stake etme oranı ise yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:00
24 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Luna Classic geliştiricileri, QuickSilver için birden fazla zincirler arası hesap (ICA) ana bilgisayar mesaj türüne izin verme konusunda topluluğun ve doğrulayıcıların desteğini arayan ortak bir yönetişim önerisi sundu. Terra Luna Classic topluluğu, Quicksilver Protokolü için LUNC’un listelenmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Şu anda, teklif topluluktan olumlu geri bildirim alıyor.

Terra Classic’te Son Durum

Geliştirici Parker Lowe, Commonwealth’e “Çeşitli ICA Ana Bilgisayar Mesaj Türlerine İzin Ver (QuickSilver için)” başlıklı bir öneri sundu ve Twitter’da topluluğun dikkatini bu öneriye çekti. Teklif Fragwuerdig, Parker Lowe, Rexxaurus, Ohhbilbobaggins ve LuncBurnArmy tarafından imzalandı.

Fragwuerdig, teklifin Terra Classic zincirindeki LUNC stake oranını büyük ölçüde artırabileceğini söyledi. CosmoSreXx, LUNC sıvı stake türevlerinin (LSD) coin’e ve Terra Luna Classic zincirine değer katacağına inanıyor.

Quicksilver Protokolü ile likit stake türevleri için ilk teklifimizi LUNC topluluğuna sunuyoruz.

Teklife göre, geliştiriciler Cosmos ekosistemi için zincirler arası bir likit stake etme protokolü olan QuickSilver desteğini getirmek için izin verilen zincirler arası hesap ana bilgisayar mesajlarını değiştirmeyi amaçlamakta. Bu, Quicksilver zincirinin Terra Luna Classic zincirinde şeffaf bir şekilde hesap oluşturmasına ve kontrol etmesine ve izin verilen mesajları yürütmesine olanak tanır.

Ayrıca, herhangi bir doğrulayıcı üzerinde zincirler arası stake etmeye izin verecek ve ağ güvenliğini ve ademi merkeziyetçiliği geliştirerek likidite ve sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı da hedefliyor. Dahası, bir pozisyon sahibinin stake edilmiş varlıklarını satabilmesi için bağlanma süresi bekleme gereksinimini ortadan kaldıracağı da vurgulanıyor.

Ethereum ağındaki likit stake sağlayıcısı Lido’ya benzer şekilde, tüm stake edilmiş ETH token’larının neredeyse %30’una hakim konumda. Yönetişim teklifi bir hafta içinde oylamaya açılacak.

LUNC Coin Fiyatı

LUNC fiyatı son 24 saatte %1.68 düştü. Fiyat şu anda 0.00009 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.0000909 dolar ve 0.0000948 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi hafifçe arttı ve bu da ilginin arttığını gösteriyor.

Buna ek olarak, Terra Classic zincirindeki LUNC stake etme oranı 1 trilyon kilometre taşına ulaştıktan sonra artarak yatırımcıların zincire olan güvenini artırdı. Takip edilen arz oranı, stake edilen 1,02 trilyon LUNC ile neredeyse %15’e ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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