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Son gelişmelere göre, Binance (BNB) Belçika’da bir yol ayrımına geldi ve yeni hükümet düzenlemeleri nedeniyle potansiyel geri çekilme ile karşı karşıya. Dünyanın en büyük borsası üzerindeki baskı artmaya devam ederken, bunun BNB üzerinde ne gibi sonuçları olabilir?

Belçika’daki Binance Bilmecesi

Belçika’nın önde gelen düzenleyici kurumu Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi (FSMA), kripto para borsası hakkında kesin bir emir verdi. Otorite, 23 Haziran’da yaptığı resmi açıklamada, yerel müşterilere yönelik hizmetlerinin derhal durdurulmasını talep etti.

Ayrıca, Binance’in Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerden kripto para birimleri ve yasal para birimleri arasında değişim hizmetleri ve saklama cüzdanı hizmetleri sağladığını belirtti. Düzenleyicilere göre, Binance tarafından sunulan bu hizmetler mevcut yasakları ihlal ediyordu.

İlginç bir şekilde, bu son gelişme, bu ayın başlarında borsanın karşılaştığı önceki bir olayı yineledi. Binance, yine Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir parçası olan Hollanda ve Kıbrıs’taki hizmetlerini askıya alma konusunda benzer bir duyuru yapmıştı.

Ayrıca, Fransız yetkililer tarafından Binance’in faaliyetlerine yönelik potansiyel soruşturmaların dedikoduları vardı. Ancak, bunların yalnızca borsanın tesislerine yapılan rutin ziyaretler olduğu kısa sürede açıklığa kavuşturuldu.

BNB Ne Olacak?

Binance Coin‘in günlük zaman dilimi grafiğine daha yakından bakıldığında, Haziran ayının kripto para birimi için zorlu geçtiği görülüyor. Aynı dönemde bir ölüm haçının ortaya çıkmasıyla birlikte değerinde önemli bir düşüş yaşandı.

Bu yazı itibariyle BNB, %4’lük bir düşüşle 234,6 dolar civarında işlem görüyordu. Bu durum incelendiğinde ise olumsuz hareketin düşüş yönündeki eğilimi vurguladığı dikkatlerden kaçmadı.

Ek olarak, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi yazım zamanında sıfırın üzerinde konumlanarak olumlu bir eğilim gösterdi. Ancak, daha geniş eğilim hala düşüş yönündeydi.

Bu duygu, 40’ın altında kalan ve BNB için düşüş görünümüne işaret eden Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından da desteklendi. RSI çizgisi 40’ın hemen üzerinde seyrederek güçlü bir yükseliş momentumunun eksikliğine işaret etti.

Ayrıca, uzun Hareketli Ortalama 299 dolar civarında bir fiyat direnç seviyesi olarak görev yaptı. Bu seviye daha önce BNB’nin düşüşünden önce bir destek bölgesi olarak hizmet etmişti.

BNB duyarlılığı olumlu olmaya devam ediyor

BNB’nin fiyatındaki düşüş eğilimine rağmen, Coinglass’tan alınan verilerin de gösterdiği gibi, BNB’yi çevreleyen olumlu bir duygu olduğu görülüyordu. Fonlama oranı istatistikleri, BNB’nin çeşitli borsalarda sürekli olarak pozitif bir fonlama oranını koruduğunu ortaya koydu. Bu yazı itibariyle, fonlama oranı pozitif kalmaya devam etti ve bu da yatırımcıların gelecekte coin’in fiyatında potansiyel bir artış beklediğini gösteriyor.

Fonlama oranı, trader’lar arasındaki piyasa duyarlılığını ortaya koymakta. Pozitif fonlama oranı, daha fazla yatırımcının uzun pozisyon aldığını ya da BNB sözleşmeleri satın aldığını göstererek yükseliş görünümüne işaret eder.

Binance’i çevreleyen durum, bu düzenleyici zorluklardan geçerken akışkan kalmaya devam ediyor. Borsanın Belçika’daki geleceği belirsizliğini koruyor ve bu direktiflere vereceği yanıt şüphesiz operasyonları ve muhtemelen BNB için sonuçlar doğurabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.