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Son Dakika! Belçika’dan Binance’e Ültimatom: Tüm Kripto Hizmetlerini Hemen Durdurun!

19:45
23 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Belçika Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi (FSMA), büyük kripto para borsası Binance’e kripto değişim ve saklama cüzdanı hizmetleri sunmayı durdurma talimatı verdi.

23 Haziran tarihli bir bildirimde FSMA, Binance’in “Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelerden” kripto ile ilgili hizmetler sunarak, borsanın kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) konusundaki Belçika yasalarını ihlal ettiğini söyledi. Mali düzenleyici, Binance’in Belçika’daki tüm ilgili hizmetleri “derhal yürürlüğe girecek şekilde” durdurması gerektiğini söyledi.

FSMA’ya göre Binance, Avrupa Ekonomik Alanı (AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) dışındaki tahmini 19 şirketi kontrol ediyordu ve bu şirketler, Belçikalı kullanıcıların hizmetlere kaydolurken okudukları hüküm ve koşullarda görünmeyen operasyonlarında veya teknik desteğinde yer alıyordu. Düzenleyici kurum, Binance’den “çeşitli bilgi taleplerinde” bulunduğunu, ancak şirketlerinin sağladığı hizmetleri tanımlayan tatmin edici yanıtlar almadığını söyledi.

Haberin detayları gelmeye devam ediyor…

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