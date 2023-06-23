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Ethereum (ETH), daha geniş kripto para piyasasındaki son olumlu ivmeye rağmen 2.000 dolarlık psikolojik eşiğe yeniden ulaşmakta zorlansa da, BlockchainCenter’ın Ethereum için gökkuşağı fiyat grafiği göstergesine göre ise görünümü yılın başında düşüş eğiliminde olmayabilir.

Özellikle bazı kripto trader’ları ve yatırımcılar, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para biriminin çeşitli hareketli ortalamalara (MA’lar) göre tarihsel hareketlerini gözlemlemek ve daha iyi yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilecek kalıpları bulmak için Ethereum’un gökkuşağı grafiğini kullanıyor.

Ethereum Fiyatı Ne Olacak

23 Haziran’da görülen verilere göre, bu grafik Ethereum’un şu anda hala mor renkle gösterilen ‘fire sale’ aşamasında olduğunu ve 2.593 dolar ile 3.668 dolar arasındaki ‘Değersiz’ mavi bölgenin altında, 0 dolar ile 2.593 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.

Özellikle Ethereum, Ekim 2022’nin başından bu yana ‘fire sale’ bölgesinde sıkışmış durumda ve önceki davranışına bakılırsa, ETH’nin ‘Fire Sale’de sekiz aylık bir sürenin ardından ‘Undervalued’ bölgesine geçtiği Temmuz 20202’de olduğu gibi, birkaç hafta içinde bu bölgeden çıkabilir.

Rakamları daha da incelediğimizde, Ethereum’un 4.336 dolarla “Ama bunu hak ettik mi?” seviyesine ulaşması 10 ay sürdü. Aynı trend bu sefer de gerçekleşirse, kripto varlığının Nisan 2024’e kadar aynı bölgede yani şu anda 16.353 dolar ile23.742 dolar arasında son bulacağı anlamına gelebilir.

Başka bir deyişle, bundan yedi ay sonra, 1 Ocak 2024 civarında, Ethereum, gökkuşağı grafiğindeki ‘Hala ucuz’ fiyat alanında işlem görüyor olabilir; bu fiyat alanı şu anda 5.290 ile 7.705 dolar arasında olabilir.

Bu hareketten önce Ethereum sadece bir kezi, Ekim 2015’te ‘fire sale’ bölgesindeydi ve dört ay sonra ‘BTC’ye geri mi dönelim?’ fiyat seviyesine yükseldi, ardından Ocak 2017’de ‘Undervalued’ bölgesine düştü ve burada tekrar yükselip ‘Maximum Bubble Territory’nin ötesine geçene kadar çok kısa bir süre kaldı.

Bu modelin tekrarlanması halinde Ethereum’un Ekim 2023’te 23.742 dolar ile 34.283 dolar arasındaki bir fiyatla “BTC’ye geri dönelim mi?” bölgesine fırlayabileceği ve Ocak 2024’te bir kez daha 2.593 dolar ile 3.668 dolar arasındaki “Değersiz” bölgeye düşebileceği anlamına gelebilir.

Ethereum Fiyat Analizi

Bu arada Ethereum yazının yazıldığı saat itibariyle 1,907 dolar fiyatla işlem görerek gün içinde %1.31’lik bir yükseliş kaydetti ve son verilere göre bir önceki hafta %12.48’lik bir artış, aylık grafiğinde %3.21’lik bir kazanç elde etti.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, Ethereum’un iki gökkuşağı grafik modelinden birinde hareket edip etmeyeceği, Ethereum ağını çevreleyen daha fazla gelişmenin yanı sıra genel kripto ve makroekonomik manzara üzerindeki genel duyarlılığa bağlı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.