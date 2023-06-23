Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Takvimlere İşaretleyin! 4 Tarihe Dikkat BlackRock Bitcoin ETF Bu Tarihlerde Onaylanabilir!

Takvimlere İşaretleyin! 4 Tarihe Dikkat BlackRock Bitcoin ETF Bu Tarihlerde Onaylanabilir!

Özet

  • BlackRock başvurusunun en geç 240 içinde onaylanması veya reddedilmesi bekleniyor.
  • Tahmini ilk karar tarihi 12 Ağustos ve bu tarihte 45 gün uzatma kararı da alınabilir.
  • Son tarih 23 Şubat 2024 ve bu birkaç gün ileri gidebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:25
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Herkes ilk Spot Bitcoin ETF onayını SEC ne zaman verecek diye bekliyor? Tarihler net ve yatırımcılar dikkatli olmalı. Onay ihtimali ne kadar yüksek görülse de ret geldiğini de görebiliriz. Bu yüzden olası son tarihleri takviminize eklemeniz yararlı olabilir. Bu tarihlerle alakalı dikkat edilmesi gerekilen bazı detaylar da var.

BlackRock Bitcoin ETF

BlackRock‘ın bir Bitcoin ETF‘si (iShares Bitcoin Trust) için başvuruda bulunması piyasaya ihtiyacı olan heyecanı getirdi. Piyasa uzmanları BlackRock ETF’e yüksek bir onay şansı veriyor. Dikkat çekici bir şekilde, BlackRock 575:1’lik bir onay oranına sahip, ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin spot ETF‘lerini reddetme konusundaki oranı da bir o kadar net bugüne kadar 33 ret kararı verdi.

Ancak BlackRock’ın ABD’li düzenleyiciler ve Demokrat politikacılarla yakın bağları olduğu için, onay olasılığı konusunda iyimser bir bakış açısına yer var. K33 Research’ün son piyasa analizinde yazdığı gibi, BlackRock’ın onay şansını çok yüksek görmemesi halinde zaman ve kaynak harcaması pek olası değil.

BlackRock Bitcoin ETF Takvimi

Burada bilinmesi gereken önemli husus, SEC için son tarihlerin ve iShares Bitcoin Trust hakkındaki kararının, başvurunun yorumlar için Federal Register’da ne zaman yayınlanacağına bağlı olduğudur. Bu henüz resmi olarak gerçekleşmediğinden, şu ana kadar yalnızca yaklaşık tahminler var.

Bununla birlikte, K33 Research SEC’in son tarihlerini temel alarak kabaca bir zaman çizelgesi hazırlamıştır. Teorik olarak, dört zaman aralığında bir karara varılabilir ve karar süreci sabitlenmiş karar tarihlerinden oluşan bir şemayı takip eder.

Başvurunun Federal Register’da yayınlanmasından sonra SEC‘in ETF’yi onaylamak, reddetmek veya incelemeyi uzatmak için ilk zaman aralığında 45 günü vardır. Başvurunun 29 Haziran’da Sicilde yayınlandığı varsayılırsa, SEC’in ilk son tarihi 12 Ağustos 2023 olacaktır. Benzer dönüm noktaları 45 gün sonra, 90 gün sonra ve 60 gün sonra gerçekleşir.

  • 12 Ağustos: 45 gün uzatma
  • 26 Eylül: 90 gün uzatma
  • 25 Aralık: 60 gün uzatın
  • Son tarih: 23 Şubat 2024.

K33 Research, SEC’in en geç 240 gün sonra bir karar açıklaması gerektiğini belirtmektedir. Bu da SEC’in en geç 23 Şubat 2024’e kadar bir karara varacağı anlamına geliyor.

SEC’in son tarihlerden önce de onay veya ret kararı alabileceğini unutmamalıyız.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin Karşıtı Analist Son Sözünü Söyledi: Partinin Sonuna Gelmiş Olabiliriz!
Bitcoin Karşıtı Analist Son Sözünü Söyledi: Partinin Sonuna Gelmiş Olabiliriz!
Bitcoin Balina Analizi! Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?
Bitcoin Balina Analizi! Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?
Bitcoin’de Bu Gelişmeler Fiyata Etkili! İşte Yükselişi Nedenler!
Bitcoin’de Bu Gelişmeler Fiyata Etkili! İşte Yükselişi Nedenler!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Beklentiler! Grafiklerle Analiz!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Beklentiler! Grafiklerle Analiz!
BTC Yükselirken Bu Altcoin 2 Kat Yükselecek! Adını Çok Duyacağız! Binance Borsasında!
BTC Yükselirken Bu Altcoin 2 Kat Yükselecek! Adını Çok Duyacağız! Binance Borsasında!
Yükselişin Sorumlusu Bu Altcoin! Binance Destekli Altcoine Milyonluk Short Açıldı! BTC Düşebilir!
Yükselişin Sorumlusu Bu Altcoin! Binance Destekli Altcoine Milyonluk Short Açıldı! BTC Düşebilir!
Son Dakika: SEC Bitcoin ETF Onayını Verdi! ABD’de Kripto Paralar İçin İlk Olacak!
Son Dakika: SEC Bitcoin ETF Onayını Verdi! ABD’de Kripto Paralar İçin İlk Olacak!
Bitcoin (BTC) Roketleri Ateşledi! En Fazla Bu Altcoinler Kazandırıyor!
Bitcoin (BTC) Roketleri Ateşledi! En Fazla Bu Altcoinler Kazandırıyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023