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Herkes ilk Spot Bitcoin ETF onayını SEC ne zaman verecek diye bekliyor? Tarihler net ve yatırımcılar dikkatli olmalı. Onay ihtimali ne kadar yüksek görülse de ret geldiğini de görebiliriz. Bu yüzden olası son tarihleri takviminize eklemeniz yararlı olabilir. Bu tarihlerle alakalı dikkat edilmesi gerekilen bazı detaylar da var.

BlackRock Bitcoin ETF

BlackRock‘ın bir Bitcoin ETF‘si (iShares Bitcoin Trust) için başvuruda bulunması piyasaya ihtiyacı olan heyecanı getirdi. Piyasa uzmanları BlackRock ETF’e yüksek bir onay şansı veriyor. Dikkat çekici bir şekilde, BlackRock 575:1’lik bir onay oranına sahip, ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin spot ETF‘lerini reddetme konusundaki oranı da bir o kadar net bugüne kadar 33 ret kararı verdi.

Ancak BlackRock’ın ABD’li düzenleyiciler ve Demokrat politikacılarla yakın bağları olduğu için, onay olasılığı konusunda iyimser bir bakış açısına yer var. K33 Research’ün son piyasa analizinde yazdığı gibi, BlackRock’ın onay şansını çok yüksek görmemesi halinde zaman ve kaynak harcaması pek olası değil.

BlackRock Bitcoin ETF Takvimi

Burada bilinmesi gereken önemli husus, SEC için son tarihlerin ve iShares Bitcoin Trust hakkındaki kararının, başvurunun yorumlar için Federal Register’da ne zaman yayınlanacağına bağlı olduğudur. Bu henüz resmi olarak gerçekleşmediğinden, şu ana kadar yalnızca yaklaşık tahminler var.

Bununla birlikte, K33 Research SEC’in son tarihlerini temel alarak kabaca bir zaman çizelgesi hazırlamıştır. Teorik olarak, dört zaman aralığında bir karara varılabilir ve karar süreci sabitlenmiş karar tarihlerinden oluşan bir şemayı takip eder.

Başvurunun Federal Register’da yayınlanmasından sonra SEC‘in ETF’yi onaylamak, reddetmek veya incelemeyi uzatmak için ilk zaman aralığında 45 günü vardır. Başvurunun 29 Haziran’da Sicilde yayınlandığı varsayılırsa, SEC’in ilk son tarihi 12 Ağustos 2023 olacaktır. Benzer dönüm noktaları 45 gün sonra, 90 gün sonra ve 60 gün sonra gerçekleşir.

12 Ağustos: 45 gün uzatma

26 Eylül: 90 gün uzatma

25 Aralık: 60 gün uzatın

Son tarih: 23 Şubat 2024.

K33 Research, SEC’in en geç 240 gün sonra bir karar açıklaması gerektiğini belirtmektedir. Bu da SEC’in en geç 23 Şubat 2024’e kadar bir karara varacağı anlamına geliyor.

SEC’in son tarihlerden önce de onay veya ret kararı alabileceğini unutmamalıyız.