Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı içerisinde yıldızı parlayan altcoinlerden biri olan PEPE coin ve Dogecoin’de (DOGE) gelişmeler ne yönde? Kripto para piyasalarının geneliyle bir yükseliş ivmesi yaşanacak mı?

DOGE Fiyat Hareketi!

SHIB, 28 Ekim 2021’de %1.000 oranında bir artışla 41,1 milyar dolarlık zirve değerine ulaştıktan sonra piyasa değerinde DOGE’yi kısa bir süre geride bıraktı. Belirtilen zaman aralığında Dogecoin’in piyasa değeri 31,5 milyar dolar seviyesinde. Ancak dikeye yakın ralli sonraki haftalarda azaldı ve Dogecoin, memecoin kategorisindeki en üst sıradaki yerini geri aldı. Şu anda Dogecoin, piyasa değeri ile ilgili olarak kripto para birimi alanında dokuzuncu sırada yer alıyor ve Shiba Inu, Dogecoin değerinin yarısından daha azıyla işlem görüyor.

Bununla birlikte bu segmentte yeni bir katılımcı 15 Nisan’da piyasaya sürüldü. Ethereum’da kurbağa temalı bir ERC-20 token’ı olan Pepecoin, piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasına girdi. PEPE ayrıca, ABD’deki Bitcoin borsa yatırım fonu doldurma telaşının ortasında en son kripto rallisinde sektörün kazanımlarına öncülük etti.

Token’ın kazanımları, ABD merkezli Gemini borsasının potansiyel bir PEPE kripto para listelemesine ilişkin verdiği ipuçlarıyla daha da arttı PEPE tarafından 20 Haziran’da 0,000000833 dolardan bir haftadan kısa bir süre içinde 0,00000167 dolara kaydedilen %100 artış, Coinbase gibi ABD borsalarında gelecekteki listelemelerle ilgili umutlardan kaynaklanıyor olabilir.

PEPE Performansı!

PEPE yükseliş momentumunun tadını çıkarırken, son iki aydaki DOGE ile karşılaştırmalı performansına bakalım. Pepecoin, Mayıs 2023’te öne çıktı ve Ethereum’daki memecoin aldatmacasına öncülük etti. Kurbağa temalı token ve non-fubgible token (NFT) için daha önce girişimler olmuş olsa da, bu sürüm çok kısa bir süre içinde özellikle popüler oldu.

Pepecoin, 6 Mayıs’ta Dogecoin’in piyasa değerinin %13,8’ine ulaşarak zirve yaptı; ancak, o zamandan beri sadece düşüş eğiliminde. Ticaret hacimleriyle ilgili olarak PEPE, Ethereum’daki memecoin ilgi sırasında DOGE’ye liderlik etti. PEPE, DOGE’nin yaklaşık dört katı olan 1,5 milyar doları aşan yüksek seviyelere ulaştı. Bununla birlikte Pepecoin’in ticaret hacmi, memecoin’ ilgi soğuduktan sonra azaldı ve Dogecoin’in altına düştü. ABD merkezli borsalardaki potansiyel listeleme, Pepecoin’in işlem hacimlerini önümüzdeki aylarda artırabilir.