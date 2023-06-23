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Bu Daha Hiçbir Şey! Bitcoin Cash (BCH) Fiyatı Buraya Gidebilir! BCH Coin Neden Yükseliyor?

Özet

  • BCH Coin fiyatı EDX Markets desteğiyle yükseliyor.
  • Bitcoin forkunun diğer yükseliş sebebi emtia sınıflandırması ihtimalidir.
  • BCH Coin 200 dolara kadar yeni bir zirve yapabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:05
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Adı unutulmuş, hacimleri düşmüş bir altcoin nasıl bir anda parlayabilir? BCH Coin bunun en iyi örneklerinden. Daha geçtiğimiz sene Vitalik Buterin’in “hayal kırıklığım” dediğini dün gibi hatırlıyoruz. İddialıydı ancak iddialarını ispat edememiş beklenen ölçüde devasa bir fayda üretimi doğuramamıştı. O halde bugünlerde neden yükseliyor?

BCH Coin Neden Yükseliyor?

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı, 10 Haziran’dan bu yana Bitcoin’den daha iyi performans göstererek ve neredeyse tüm kripto para piyasasını geride bıraktı. Çeşitli göstergelerden gelen okumalar ve fiyat hareketlerinin tümü artışı meşrulaştırıyor. BCH fiyatı 21 Şubat’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Düşüş, 10 Haziran’da 90 dolarlık dip desteğin doğmasına neden oldu.

Ancak, fiyat neredeyse hemen trendini tersine çevirdi ve bu süreçte çok uzun bir alt fitil oluşturdu. Satıcılar fiyatı aşağı çekemediği için bu durum alım baskısının bir işareti olarak kabul ediliyor. 21 Haziran’da fiyat çizgiden çıktı ve düzeltmesini tamamladığını teyit etti. Dahası, BCH fiyatı 136 dolarlık direnç alanını temizledi ve bunu destek olarak doğruluyor.

Peki bu yükselişi neye borçluyuz? Elbette emtia, menkul kıymet ayrımına. BCH Coin eskisi kadar popüler ve heyecan verici olmasa da trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin kurumsallar için açtığı EDX Markets platformunda listelendi. Buradaki 4 kripto paradan biri oldu. Bu da onun emtia sınıflandırmasıyla alakalı güven veriyor. Yani BCH Coin gelecekte SEC’in gazabına uğramayacak altcoinlerden görünüyor.

Bitcoin Cash (BCH) Fiyat Yorum

Elliott Dalga teorisini de içeren günlük zaman dilimindeki teknik analize daha yakından bakıldığında devam eden artış makul görünüyor. Kasım 2021’den bu yana, dalga sayımı tamamlanmış beş dalgalık bir artış ve bunu takip eden bir A-B-C düzeltmesi gösteriyor. Sayım doğruysa, BCH fiyatı şimdi onu en azından yılın en yüksek seviyesine ve muhtemelen çok daha yükseğe taşıyacak yeni bir yukarı yönlü harekete başladı. Yani yeni yıllık zirveler kapıda olabilir.

Kısa ve orta vadede fiyatın 159 ve 200 dolar arasında bir zirve yaptığını görebiliriz. Ancak buna rağmen 110 dolar altı kapanışlar yükseliş kadar hızlı bir düşüşe yol açabilir. Böylece fiyatın 60 dolara kadar indiğini görebiliriz.

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