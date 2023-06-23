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Bitcoin Balina Analizi! Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?

Özet

  • Bitcoin madencilerindeki satış eğilimi devam ediyor.
  • 100 ila 1.000 BTC tutan adresler BTC varlığını artıyor.
  • Borsalardaki BTC arzı 5 yılın dibine indi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
23:50
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bireysel yatırımcılar Haziran ayında yaşanan gelişmelerin ardından son derece şaşkın, peki piyasanın kıdemlileri ne yapıyor? Portföy büyüklüğü belli seviyenin üstünde yatırımcılar balina olarak tanımlanıyor. Bunların önemli kısmı ortalamanın üstünde piyasa tecrübesine sahip. Balinaların eğilimleri fiyatın geleceğine dair net sinyaller sunuyor.

Bitcoin Balina Analizi

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Bitcoin fiyatı çeşitli ölçütlerde farklı faaliyetlerden oluşan zincirleme bir reaksiyon başlattı. Bunlar arasında, birikim eğilimi gelecekteki gidişatı büyük ölçüde etkileyebilecek çok önemli bir faktördü. Glassnode tarafından sağlanan verilere göre, balinalar ve köpekbalıkları bu fiyat trendi boyunca biriktirme stratejilerinde farklı davranışlar sergiledi.

Glassnode’dan alınan veriler, son birkaç hafta içinde çeşitli Bitcoin sahiplerinin farklı eylemlerine ışık tuttu. Veriler, farklı grupların farklı hamleler yaptığı zıt bir manzarayı ortaya çıkardı.

Gelirlerinde düşüş yaşayan madenciler, BTC varlıklarının daha fazlasını satıyor. Buna karşılık, 100 BTC’den daha az bakiyesi olan cüzdanlar varlıklarını aktif bir şekilde artırarak önemli bir yükseliş eğilimi sergiledi. Bu grup son zamanlarda çıkarılan arzın %254 gibi şaşırtıcı bir kısmını stokladı.

100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlarla karakterize edilen köpekbalığı varlıkları da pozitif bakiye değişikliklerine tanık oldu. Mayınlı arzın %36’sına denk gelen önemli bir hacmi emdiler.

Bununla birlikte, 1.000 BTC’den fazla tutan cüzdanları kapsayan balina varlıkları söz konusu olduğunda, net dağıtıcılar olarak madencilerle aynı hizaya geldiler.

Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?

Bir bütün olarak ele alındığında, piyasanın bastırılmış bir birikim aşaması yaşadığı görülüyor ve bu da mevcut düzenleyici zorluklara rağmen altta yatan talebi net biçimde gösteriyor. Borsalarda tutulan Bitcoin arzının toplam arza oranının incelenmesinin ardından kayda değer bir eğilim ortaya çıktı. Borsalardaki arz hızla düşüyor. Yazı hazırlandığı sırada kripto para borsalarında potansiyel olarak satışa hazır arz %5,60 gibi tarihi bir dip seviyede bulunuyor.

Bu dönemde biriken BTC‘nin önemli bir kısmının borsalardan çekildiğini göstermektedir. Bu durum Bitcoin fiyatında gelecekte bir artış bekledikleri için yatırımcıların buna göre pozisyon aldığını gösteriyor.

Özetle balina yönelimi, borsalarda 5 yılın dibini gören arz, haber akışı BTC ve kripto paraların fiyatında daha fazla yükseliş sinyali gönderiyor.

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