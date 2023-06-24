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Anti-Bitcoin (BTC) savunucusu ve piyasa analisti Peter Schiff, Bitcoin (BTC) ve genel olarak altcoinlerin son fiyat rallisinde kötümserliğini dile getirdi. Piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin “parti” olarak adlandırdığı ralliye katıldığını görerek rallinin yakında sona ermesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Peter Schiff ve Bitcoin’de Son Durum

Ona göre, ralliler en düşük kaliteli şeyler nihayet katıldığında sona erer ve kriptodan daha düşük kaliteli bir şey olmadığını belirtir.

Schiff’in açıklaması kripto topluluğunda bazı tepkileri tetiklese de, Schiff’in BTC hakkında her zaman cesur ama düşüş eğilimli tahminler yaptığı biliniyor. Bununla birlikte, kripto endüstrisi eleştirilerden kaçınıyor ve bu sezon yeni bölgelere adım atıyor gibi görünüyor

Bugün erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BITX olarak da bilinen 2x Bitcoin Strategy Exchange Traded Fund’a (ETF) onay verdi. Böylece, lansmanı 27 Haziran 2023 Salı günü yapılacak olan Volatilite Hisseleri ETF’sinin listelenmesinin önü açılmış oldu.

Belirgin bir şekilde, bu ETF’ye SEC’in onayını alan ilk kaldıraçlı kripto ETF statüsünü kazandırıyor.

Şirketin Baş Yatırım Sorumlusu Stuart Barton, SEC’in ETF başvurusunu şu ana kadar reddetmediğini, bu nedenle firmanın Bitcoin ETF lansmanına devam ettiğini açıkladı. ETF başvurusuna göre, Volatility Shares ETF, CME Bitcoin Futures Daily Roll Index ile bağlantı kuracak. Volatilite Payları ETF’si ile müşteriler, madeni paranın fiyatının sadece% 50’sinde Bitcoin’e maruz kalacaklar.

BlackRock, Spot BTC ETF için Diğer Başvurulara Öncülük Ediyor

Bu kaldıraçlı kripto ETF’sine ilişkin haberler ve BlackRock’ın spot BTC ETF başvurusu kripto sektöründe olumlu duygular yarattı.

Bitcoin fiyatı şu anda yıl başından bu yana en yüksek fiyat noktası olan 31.000 dolara yükseldi. Yakın zamanda WisdomTree, Valkyrie, Fidelity, Invesco ve Bitwise gibi başka ETF başvuruları da oldu. Bu arada, tüm bu yatırım varlık yönetimi şirketleri SEC’den bir karar bekliyor.

WisdomTree ve Valkyrie daha önce ABD düzenleyicisine spot BTC ETF için başvurmuş ancak başvuruları ayrı zamanlarda reddedilmişti. Kripto ekosistemine yönelik tüm bu artan kurumsal ilgiler, başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinin piyasa fiyatlarında bir ralliye neden olmuştu.