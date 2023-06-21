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  •   Son Dakika: Bir Bitcoin ETF Başvurusu Daha Yapıldı! Valkyrie Funds Sahneye Çıktı!

Son Dakika: Bir Bitcoin ETF Başvurusu Daha Yapıldı! Valkyrie Funds Sahneye Çıktı!

23:04
21 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Halihazırda bir Bitcoin Stratejisi ETF’si ve bir Bitcoin Madencileri ETF’si sunan Valkyrie Funds, Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan yeni bir dosyalama ile ilk spot bitcoin ETF’si için yarışa katılıyor.

Valkyrie Bitcoin Fonu olarak adlandırılan ETF, CME CF Bitcoin Referans Oranı, New York Varyantı’nın performansını yansıtacak şekilde bitcoin tutacak. Fon, hisselerini Nasdaq borsasında BRRR kısaltması altında listelemeyi planlıyor.

SEC henüz bir spot bitcoin EFT’sini onaylamadı. WisdomTree, Invesco ve BlackRock geçtiğimiz hafta spot bitcoin fonları için başvuruda bulundu. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin’in fiyatı, geçtiğimiz hafta %16 artarak ilgiyle birlikte yükseldi. Bitcoin piyasa fiyat takip sitelerine göre Çarşamba günü %6,3 artışla 30.114 dolardan işlem gördü.

Haberin detayları gelmeye devam ediyor…

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