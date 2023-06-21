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  •   Ünlü Analistten Şok Eden Açıklama: Büyükler İçin Diğerleri Yok Edilmeye Çalışılıyor! XRP’nin İpini Mi Çektiler?

Ünlü Analistten Şok Eden Açıklama: Büyükler İçin Diğerleri Yok Edilmeye Çalışılıyor! XRP’nin İpini Mi Çektiler?

Özet

  • Max Keiser, Ripple'ın davayı kazanma şansının olmadığını söyledi.
  • SEC'nin, geleneksel kurumlara fayda sağlamak için kripto firmalarını dışarı itmeyi planladığı düşünülüyor.
  • XRP'nin fiyatı son 24 saatte %3,86 artış gösterdi, ancak SEC davası devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
20:45
21 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yıllardır süren yasal savaşta, son güncellemeler Ripple destekçileri arasında yenilenen iyimserliğe yol açtı. Davadaki son gelişmelerden bazıları, birçok kişinin Ripple’ın SEC’e karşı zafer kazanma konusunda gerçek bir şansa sahip olabileceğine inanmasına yol açtı. Ancak, herkes bu görüşlere katılmıyor. Aslında, kripto topluluğunun önde gelen bir üyesi Ripple’ın bu mücadeleyi kazanma şansı olmadığını düşünüyor. Onun söylediği şekliyle ise: XRP davayı kazanamayacak.

Tanınmış Bitcoin (BTC) destekçisi Max Keiser 21 Haziran Çarşamba günü attığı tweet’te Ripple ve XRP’nin SEC’e karşı zafer kazanamayacağını, çünkü bu savaşın “asla yasalarla ilgili olmadığını” belirterek, zor durumdaki kripto para biriminin ölüm için işaretlendiğini ve Gary’nin işinin onu çıkarmak olduğunu ekledi.

SEC TradFi Devlerine Yer Mi Açıyor?

Keiser’in açıklamaları, BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity gibi büyük Wall Street oyuncularına yer açmak için bağımsız kripto borsalarını ve firmalarını dışarı itmeyi amaçlayan daha geniş bir SEC planı olduğuna dair inançlarından kaynaklanıyor.

Tweet’i, aralarında Wisdom Tree ve Invesco’nun da bulunduğu büyük yatırım yöneticilerinin, BlackRock’ın benzer bir hamleyi duyurmasından sadece birkaç gün sonra, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) başlatmak için başvuruda bulunmalarının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde, Fidelity Investments’ın da spot Bitcoin ETF’si çıkarmak istediğine dair söylentiler dolaşıyordu, ancak bu iddialar için hala somut bir kanıt yok. Daha geleneksel finans (TradFi) kurumları kriptoya maruz kalmak için akın ederken SEC, son olarak Binance ve Coinbase olmak üzere sektörün en büyük oyuncularına baskı yapmaya devam ediyor.

XRP Fiyat Analizi

Yazım saatine göre, XRP’nin fiyatı son 24 saatte %3,86 artışla 0,49 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz ay kripto token %6,4’ten fazla değer kazandı ve yıl başından bu yana %46’nın üzerinde artış gösterdi.

18 Haziran tarihli analizinde, sözde kripto uzmanı Mags, XRP’nin şu anda şimdiye kadarki en temiz kurulumlardan birine sahip olduğunu ve kripto varlığının 0,55 dolar direncini aşmayı başarması halinde “bir sonraki durağının 0,68 dolar ve üstü olacağını söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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