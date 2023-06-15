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Sürekli gelişen kripto ve blok zinciri teknolojisi ortamında, XRP Ledger (XRPL) başlangıcından bu yana önemli bir oyuncu olmuştu. Bununla birlikte, piyasa gözlemcileri, tarihindeki en büyük artışlardan birini oluşturan önemli XRPL hesap silme işlemlerine ilişkin şaşırtıcı bir eğilimin altını çizdi.

XRP Hesapları Silindi

Bu gelişme merak uyandırdı ve altta yatan nedenler ve potansiyel sonuçlar hakkında sorular ortaya çıkardı. Özellikle, bu artış öncelikle, yaklaşık 15.000 eski XRP hesabını sildiği ve yaklaşık 275.000 XRP token’ının kurtarılmasıyla sonuçlandığı bildirilen tanınmış bir kripto borsası olan Poloniex’e atfedildi.

Dahası, süreç devam ettikçe, kurtarılan token sayısı artmakta ve buna 30.000’den fazla XRP’nin ücret olarak yakılması eşlik etmişti. XRP Ledger Foundation’da analitik ve uyumluluk başkanı olan Thomas Silkjær, bu büyüyen eğilimin altını çizdi.

Haberin, Poloniex’in ABD Hazine Bakanlığı ile yaptırım ihlalleri suçlamalarını çözmek için 7,6 milyon dolar ödemesinden kısa bir süre sonra geldiğini belirtmek gerekiyor.

Poloniex’in İşlemleri

Poloniex’in bireysel hesapları silme ve her kullanıcı için minimum rezerv bakiyesini koruma kararı, ücretlerde önemli bir token yanmasına yol açtı. 15.000 hesabın silinmesiyle birlikte, önemli miktarda XRP token’ı çoktan yakılmış oldu.

Bununla birlikte, borsa tarafından tutulan toplam 84.000 hesap dikkate alındığında etki daha da önemli olabilir. Tüm bu hesapların silinmesi halinde 168.000 XRP’nin yanması söz konusu olacak.

Bu süreç, aktif olmayan ya da terk edilmiş hesapların belirlenmesini ve bunlarla ilişkili XRP token’larının geri alınmasını içermekte. Kurtarılan token’lar daha sonra Poloniex tarafından likiditeyi artırmak veya diğer borsa faaliyetlerini desteklemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

XRP Ledger, hızlı ve düşük maliyetli işlemleri kolaylaştıran açık kaynaklı, merkezi olmayan bir blok zinciri protokolü olarak dikkat çekiyor. Ripple’ın işlemler ve havaleler için kullanılan yardımcı jetonu XRP için omurga görevi görür.

XRPL, ölçeklenebilirlik ve yüksek verim sunan Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA) olarak bilinen mutabakat algoritması sayesinde kendisini diğer blok zinciri ağlarından ayırmakta.