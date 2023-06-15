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Bitcoin fiyatı tüm bu kaosa rağmen 25.000 dolar seviyesinde ve en büyük 2 kripto borsasının gırtladığının sıkılmasına sınırlı tepki verdi. Altcoinler için durum can sıkıcı çünkü 3 yılık diplerini test edenler, daha aşağı inenler olduğunu gördük. Peki hiç mi iyi haber yok? Kesinlikle var işte detayları.

Bitcoin Madencileri Son Durum

Bitcoin madencileri, hakim piyasa duyarlılığı nedeniyle kazançlarında aşağı yönlü bir spiral yaşadı. Bununla birlikte, ortaya çıkan raporlar madencilerin zorlu koşullara rağmen belirli bir kârlılık düzeyini korumayı başardığını gösteriyor.

14 Haziran, Bitcoin madencilerinin gelirlerinde kayda değer bir düşüşe tanık oldu. Blockchaincom’un verilerine göre, o gün kazançları yaklaşık 20,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki günün 24 milyon doların üzerindeki geliriyle tam bir tezat oluşturuyor ve yalnızca 24 saatlik bir süre içinde önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Mevcut gelir seviyesi yaklaşık üç ayın en düşük noktasına işaret etse de, Ocak ayında yaklaşık 16.000 doların epey üstünde. BTC ve genel kripto piyasası etrafındaki hakim duygu muhtemelen madenci gelirindeki düşüşü etkiledi. Bu son gerilemeye rağmen, madencilerin hala genel karlılıklarını koruduğunu belirtmek gerekir.

Madenciler Bitcoin Satıyor Mu?

Exchange Netflow metriği, özellikle madenciler arasında Bitcoin varlıklarının potansiyel satışlarını izlemek için değerli bir araçtır. Santiment’e göre, gelirlerdeki son düşüşe rağmen, madenciler daha fazla kar elde etmek için varlıklarını elden çıkarma konusunda henüz önemli bir eğilim göstermedi. BTC’nin borsalardan çekilmesinde gözle görülür bir artış eğilimi var ve bu da negatif akışlara yol açıyor.

14 Haziran’da küçük çaplı bir pozitif akış yaşanmış olsa da, bu akış yaşanan genel negatif akışa kıyasla önemli değildi. Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, borsalardan çekilen 2.000’den fazla BTC ile net akış negatif kalmaya devam etti. Bu durum madenci cephesindeki satışların cılız olduğunu gösteriyor.

Bitcoin fiyatının 25.000 dolar seviyesinde kalmayı başarması de oldukça önemli. En büyük iki borsanın hedef alındığı ortamda BTC beklenen ölçüde kayıp yaşamadı. Üstelik makro cephede de işler pek yolunda gitmiyor. Tüm bu sorunlara rağmen güçlü kalan fiyat artık dipten dönüşün başladığına olan inancı güçlendiriyor.