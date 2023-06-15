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İflas etmiş kripto borç verme şirketi Celsius, Fahrenheit kripto konsorsiyumu ile başarılı bir satın alma anlaşmasının ardından New York’taki bir iflas mahkemesinden onay bekleyerek iflas başvurusunu revize etti. Kripto borç veren şirket, yeniden yapılanma planını 15 Haziran’da sundu.

Celsius Altcoin’lerini Satıyor

Revize edilen plan kapsamında Celsius, 1 Temmuz’dan itibaren “Saklama ve Tutma hesapları” hariç olmak üzere müşterilerden gelen tüm altcoin’leri Bitcoin ve Ethereum’a dönüştürecek. Yeniden yapılanma planı, bireysel borçluların alacaklarını mahsuplaşma yoluyla ele almayı öneriyor.

“Mahsup işlemi” terimi, belirli bir yıldaki zararların karlarla karşılaştırılması anlamına gelir. Gelire mahsup edilmeyen zararlar sonraki yıllara devredilebilir ve gelirden mahsup edilebilir. Bir Twitter kullanıcısı, mahsup işleminin, kredinin iade edilen kısmına bağlı olarak borçlular için nasıl işleyeceğini açıkladı:

Hukuk firması McCarter & English’ten David Adler, Celsius’un yeniden yapılandırma teklifinin borçluların muhalefetiyle karşılaşabileceğini tweet’ledi. Adler, borçlunun (Celsius) kredilerin geri ödenmesini talep ettiğini, ancak teminatı borçlulara iade etmek gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olmadığını belirtti. Bu, borçluların itiraz edebileceği bir durum olabilir, diye ekledi.

Önerilen bu ‘muamele’ tüm tüketici kredisi yasalarını (eyalet, federal) ihlal etmektedir ve geçici borçlu grubu bu plana karşı çıkacaktır.

Şirket Varlıklarını Korumak İçin Adım Attı

Ayrıca Celsius, Birleşik Krallık’taki bir İngiliz mahkemesinin Sınır Ötesi İflas Düzenlemeleri ile bağlantılı olarak Chris Ferraro’yu yabancı temsilci olarak atamak için izin istedi. Bu şekilde, şirketin Birleşik Krallık’taki varlıkları korunacak ve Amerika Birleşik Devletleri Bölüm 11, küresel bir çözümü organize etmek için “yabancı ana işlem” olarak kabul edilecek.

25 Mayıs’ta, risk sermayesi şirketi Arrington Capital ve madenci US Bitcoin Corp’tan oluşan Fahrenheit kripto konsorsiyumu, Celsius varlıklarını satın alma teklifini kazandı. O dönemde Celsius varlıklarının yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyordu.

Yeni anlaşma kapsamında, yeni şirketin yaklaşık 450-500 milyon dolar değerinde likit kripto para alması beklenirken, US Bitcoin Corp 100 megavatlık bir Bitcoin madencilik tesisi inşa etmeyi planlıyor. Celsius, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından firmanın kötü yatırımlara ve kripto bulaşıcılığına karışmasının ardından 13 Haziran 2022’de para çekme işlemlerini durdurdu.