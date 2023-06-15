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Fed Faiz Açıkladı Bitcoin Fiyatı Çakıldı! Herkesin Aklında Aynı Soru Bitcoin Mi Altın Mı?

Özet

  • Bitcoin, altından daha iyi performans göstermeye devam ediyor.
  • Altın fiyatları yıl başından bu yana sadece %6,2 oranında yükselirken. Bitcoin değeri 2023 başından itibaren %51,6 arttı.
  • Amerikan doları yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybederken, Fed faiz artırımına ara verdi.
11:20
15 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatları Mart ortasından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Ancak varlık, bu yıl altından büyük bir farkla daha iyi performans göstererek değer saklama özelliğini korudu. Zincir üstü analiz firması Glassnode, Bitcoin fiyatlarını altın fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Ayrıca, Bitcoin’in spot fiyatı 13,3 ons altına eşdeğer durumda ve yılbaşından bugüne %46’lık bir artış göstermişti.

Bitcoin Altın Savaşı

Ayrıca Bitcoin, Mart 2020’deki COVID-19 dip seviyesinden bu yana yaklaşık %430’luk şaşırtıcı bir marjla altından daha iyi performans göstermişti. Veriler, mevcut fiyat oynaklığına rağmen Bitcoin’in hala bir değer deposu olarak kabul edildiğini göstermekte.

Bitcoin’in değeri 2023’ün başından bu yana %51,6 oranında artmıştı. Nisan ortasındaki yılın en yüksek fiyatı da hesaba katılırsa, bu artış değerin iki katına çıkması anlamına geliyor. Buna kıyasla, altın fiyatları yıl başından bu yana sadece %6,2 arttı. Altın şu anda 1.940 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor ve Nisan ortasındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.040 dolar/ons’a kıyasla %5 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, daha değişken olan Bitcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar fiyatından %63,7 değer kaybederek daha kötü bir konuma geriledi. Her ikisinin de değer deposu olduğu ile ilgili yorumlar bulunuyor ve güvenli limanlar olarak nitelendiriliyorlar. Bunlardan altının yavaş ve istikrarlı, BTC’nin ise daha çok bir iniş-çıkışlı yolculuğu olduğu vurgulanıyor.

Buna karşılık, ABD doları yüksek enflasyon seviyeleri nedeniyle son birkaç yılda önemli ölçüde değer kaybetti. Inflation Tool verilerine göre, 1956’dan 2022’ye kadar olan kümülatif enflasyon %976 oldu. Bu da o zamanki 100 doların şu anda neredeyse 1000 dolara eşdeğer olduğu anlamına geliyor. Amerika’da enflasyon, Federal Rezerv’in faiz artışları nedeniyle geçen yıl bu zamanlar %9’un üzerine çıktıktan sonra şu anda %4 seviyesine geriledi.

14 Haziran’da Fed, faiz artırımlarını bir aylığına durdurduğunu açıkladı. Bu, durmadan yükselen enflasyona yanıt olarak Mart 2022’de faiz artırımına başlamasından bu yana ilk kez yapılan duraklama hareketi oldu.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin, Fed’in açıklamasına ve Amerika’nın kripto baskısının ortasında giderek artan olumsuz piyasa duyarlılığına kötü tepki verdi. BTC, birkaç saat önce 15 Haziran’ın ilk saatlerinde üç ayın en düşük seviyesi olan 24.879 dolara geriledi.

Varlık, yazı yazıldığı sırada 25.000 dolar seviyesinin altında 24.900 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak giderek daha fazla düşüş eğilimi gösteriyor. BTC uzun vadeli konsolidasyon kanalından çıktı ve mevcut seviyelerde destek buldu. Bu seviyenin altında bir kırılma, Ocak ve Şubat aylarında birkaç kez sıçradığı 23.600 dolarda daha fazla destek görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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