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ABD dolarının merkez üssünde enflasyonun hafiflediğini gösteren Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin’de (BTC) görülen yükseliş kısa ömürlü oldu. ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) 2022’nin Mart ayından bu yana soluksuz şekilde yaptığı faiz artışlarına ara vermesiyle de sürpriz bir düşüş yaşandı. En büyük kripto para Fed’in artırmayarak faizi sabit tutmasının ardından yüzde 4’ün üzerinde düştü. 25 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veren BTC için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Faiz Artışlarındaki Duraklamaya Rağmen Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

Dow Jones’deki ekonomistlerin en az yüzde 76’sı Fed’in uzun süredir devam eden faiz artışlarına ara vererek duraklamasını bekliyordu. Analistler genel olarak bunun Bitcoin fiyatı ve kripto para piyasasının geri kalanını destekleyeceğine inanıyordu ancak ticaret platformu eToro’da piyasa analisti olan John Gilbert’e göre, Fed bu ay faizi sabit bırakarak duraklamaya giderken gelecekte daha fazla faiz artırımı yapabileceğinin sinyalini verdi. Bu sinyal, özellikle BTC ve altcoin’ler gibi riskli varlıklara yönelmeyi düşünen yatırımcıları vurdu.

Fed‘in gelecekte faizi artırabileceğinin sinyalini vermesi söz konusu duraklamanın geçici bir duraklama olduğunu gösteriyor. Gilbert yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların bir süredir enflasyonun düşeceği, faiz oranlarının zirve yapacağı ve ardından düşürülmeye başlanacağı beklentisiyle hareket ederek olumlu bir duygu oluşturduklarını ekledi. Piyasa analisti, “Enflasyon doğru yönde ilerliyor ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, faizin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret ediyor ve bu Bitcoin’i geri adım attıracaktır.” dedi.

Bitcoin Boğaları Agresif Bir Şekilde Destek Arıyor

Bitcoin fiyatı, Fed’in tetiklediği satışların ardından dört saatlik zaman diliminde büyük bir kırmızı mum yaktı. Geçici destek seviyeleri olan 25 bin 400 dolar ve 25 bin doların kırılmasıyla alıcılar yani boğalar fiyat üzerindeki kontrollerini kaybettiler ve en büyük kripto para 24 bin 902 dolara kadar çekildi.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinin fiyat grafiğindeki görünümüne dayanarak düşüşün hafta sonuna kadar devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, boğaların 25 bin dolar civarındaki desteği savunarak düşüşü durdurma ihtimalleri de var. Fiyat grafiğindeki On Balance Volume (OBV) göstergesi de satıcıların yani ayıların boğalar üzerinde üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bu gösterge şu an için Bitcoin piyasasına olan para çıkışlarının girişlere göre çok daha yüksek olduğunu yansıtıyor ve bu durum boğaları dezavantajlı durumda bırakıyor. MACD’den gelen satış sinyaliyle birleşen bu durum, Bitcoin fiyatının güvenilir bir destek bulmaktan henüz çok uzakta olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Captain Faibik gibi kripto para analistleri Bitcoin fiyatının 25 bin doların altına düşmesinin bir ayı tuzağı olabileceği üzerinde duruyor. Analistin iddia ettiği gibi bir durum söz konusuysa, BTC’de 25 bin doların altına olan düşüş panik yaratma amacı taşıyor demek ki bu durumda yatırımcılar taze likiditenin süpürülmesinin ardından yükselişin yeniden başlamasını bekleyebilirler.

Captain Faibik’e göre BTC’nin işlem gördüğü mevcut seviyelerden yapacağı toparlanmayla 26 bin 700 dolar direncini geçmesi ve ardından 30 bin dolara kadar yükselmesini beklenebilir. Analist, bu beklentisine ek olarak ayıların yeniden atağa geçme ihtimallerinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, 20-22 bin dolara varan bir düşüş olabileceği konusunda da uyardı.