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Bitcoin ve altcoin’ler ABD enflasyon rakamlarının ve Fed faiz kararının açıklandığı önemli bir haftanın sonuna yaklaşılırken kripto para piyasası satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Kripto veri sağlayıcısı Coinglass, kripto para piyasası üzerindeki satış baskısını destekleyecek 5 veriye dikkat çekerek kısa vadede piyasanın görünümünün iyi olmadığını açıkladı.

Kripto Para Piyasasına Veri Perspektifinden Bakmak

Kripto veri sağlayıcısı Coinglass, kısa süre önce kripto para piyasasına ait yaptığı veri değerlendirmesinde piyasadaki görünümünün negatif olduğuna dikkat çekti. Coinglass’ın üzerinden uyardığı ilk veri Binance’deki sürekli vadeli işlem kontratı BTC/USDT’deki long/short oranının 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye olan 3,1118’e ulaşması oldu. Veri sağlayıcısı ayrıca en çok işlem yapan Binance hesaplarının ve pozisyonlarının long /short oranlarının da rekor seviyelere yakın bir noktada olduğunu belirterek bir diğer olumsuz veriye dikkat çekti.

Coinglass, açık faiz ağırlıklı fonlama oranının nötr kalmaya devam ettiğini ve ayın sonunda sona erecek olan BTC opsiyonları için maksimum acı fiyatının 24 bin dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerek veri perspektifinden bakıldığında kısa vadede piyasanın geleceği konusunda iyimser olmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,34 düşüşle 25 bin doların altında, 24 bin 978 dolardan işlem görüyor. Piyasa analistleri, BTC’nin 25 bin doların altında kalmasının fiyattaki düşüşü sertleştirebileceği üzerinde duruyor.

Öte yandan altcoin piyasası Bitcoin’e kıyasla çok daha kötü durumda. En büyük altcoin Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 5,62 düşüşle bin 641 dolardan fiyatlanırken, piyasa değeri ile en büyük 50 altcoin arasında yer alan Toncoin (TON), Arbitrum (ARB), Litecoin (LTC) gibi birçok altcoin’in son 24 saatte çift haneli düştüğü görülüyor.