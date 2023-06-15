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Fed toplantısı sırasında yaşanmayan yüksek volatilite yaklaşık 1 saat sonra gecikmeli olarak başladı. BTC 25.000 doları kaybetti. Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi kritik bölgeyi geri alsa da destek bölgesinin birçok kez ihlal edilmesi ilerleyen saatlerde daha fazla düşüş riskini akıllara getiriyor.

ASR Coin Yorum

Güne %10’un üstünde kayıpla devam eden altcoin son satışlarından en fazla etkilenen kripto para oldu. Binance borsasında zarar yazan kriptolar arasında zirvede bulunuyor. 13 Haziran tarihinde 2 dolar seviyesinden toparlanan fiyat bugün 2,58 dolara sıçramıştı. Şimdi tekrar Cumartesi dibine doğru hareket ediyor. Popüler altcoin eğer 2,2 dolar altında kapanışlar yapmaya devam ederse 2,12 ve 2,04 dolar destek seviyeleri yeniden test edilebilir.

Şimdilik düşüşün sona ermesi için fiyatın 2,24 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var.

CRV Coin Yorum

Düşüş yaşayanlar arasından en talihsizlerden biri CRV Coin oldu. Fiyat Cumartesi dibinin de altına gitti. Hafta sonu 0,627 dolarda dip yapan fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,584 dolardan alıcı buluyor. BTC fiyatının 24.800 dolar inmesiyle CRV Coin aniden 0,573 doları test etti.

Eğer düşüş devam ederse 0,54 ve 0,48 dolar desteklerinin ardından 0,4 dolar dibine doğru hareket gelebilir. BTC bir nebze toparlansa da CRV alıcıları 4 saatlik grafikte pek ortada görünmüyor.

ATM Coin Yorum

13 Haziran tarihinde fiyat iki mumda 2,25 dolardan 2,98 dolara sıçramıştı. Sürdürülebilir olmayan ralli o günden beri kademeli geri çekilmeyle eriyor. Yazı hazırlandığı sırada 2,24 dolardan alıcı bulan fiyat nerdeyse başladığı yere döndü. Pump coinleri arasında olan ATM Coin bu tarz hızlı yükselişleri birçok kez yaptı. Şimdilik 2,2 dolarda dip yapmış gibi görünse de yükselişin başlaması için 2,3 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.

Binance borsasında listelendiğinden bu yana 2 doların altını görmeyen fiyat eğer bu seviyeyi kaybederse yeni bir dip alanı oluşturmak zorunda. 61 dolarlık ATH seviyesinden 2 dolara kadar düşen fiyat ayı piyasalarının acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.