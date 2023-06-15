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Bitcoin düşüşü devam ediyor ve birkaç dakika önce kral kripto para birimi 25.000 doları da kaybetti. Bu altcoinler için hiç iyi olmadı. Tarihi diplerine koşan çoğu altcoin son BTC satışlarının ardından 3 yılın en düşük seviyelerine ulaşmak üzere. Üstelik günlük kapanışa 3 saat kala BTC alıcıları 25.000 dolara geri dönmekte zorlanıyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum Grafik

Meme coin kralı satışların hızlanmasıyla yeni dip arayışına girebilir. Bitcoin fiyatı 24.900 doların altında bulunuyor ve 23.600 dolara kadar satışların devam ettiğini görebiliriz. Diğer taraftan 2022 yılının ikinci çeyreğinde kripto kahini unvanını alan CryptoCapo kral kripto para biriminin daha büyük kayıplar yaşamak üzere olduğunu söyledi.

Dogecoin 11 Haziran’dan bu yana 0,06 doların üstünde tutunuyordu. DOGE 20 günlük EMA’nın (0,07) altında kapanışlar yapıyor. Bu da yakında 0,05 dolar seviyesinde yeni bir dip gerçekleşebileceğini gösteriyor. Eğer BTC endişe edildiği gibi 23.600 dolara inerse satıcılar 0,05 dolarlık desteği test edebilir.

Solana (SOL) Yorum Grafik

Boğalar fiyatı 15,28 doların üstünde daha fazla tutamadı. Son düşüşle birlikte fiyat 15 doların altında bulunuyor. Kısa vadede 16,2 dolar seviyesi aşılamazsa yatırımcılar fiyatın 12,8 dolara kadar indiğini görebilir. Şimdilik son destek bölgesi burası görünüyor.

MATIC Coin Yorum Grafik

Polygon 0,69 dolarlık desteğin altına sarktı ve 10 Haziran’da psikolojik açıdan önemli olan 0,50 seviyesine ulaştı. Fiyat şimdi yeniden aynı bölgeye geriledi. Destek bölgesi kısa süreliğine geri alınsa da BTC erimesi tüm altcoinlerin devasa kayıplar yaşamasına neden oluyor. Fiyatın bu seviyeden aşağı dönmesi, ayıların seviyeyi dirence çevirdiğini gösteriyor.

Eğer 0,69 dolar altında kalmaya devam ederse 0,5 dolar dip destek olarak test edilebilir. Aksine, boğalar fiyatı 0,69 doların üzerine çıkarırsa, MATIC/USDT çifti 20 günlük EMA’ya (0,76 dolar) ulaşabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, ayıların kontrollerini kaybettiğini gösterecektir. Parite daha sonra 1 doları hedefler.

Süreçte en önemli gösterge Bitcoin fiyatının 25.000 doları geri alıp alamayacağı olacak. Yatırımcılar 25.000 dolar altı günlük kapanışta olumsuz senaryoya kendini hazırlayabilir.