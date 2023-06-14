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Serbest Düşüş Başladı? Ethereum (ETH), XRP Coin Kaç Dolar Olur?

Özet

  • Ethereum (ETH) eğer düşüş devam ederse 1.352 dolara kadar düşebilir.
  • XRP Coin için dip hedefi 0,41 dolar seviyesinde bulunuyor.
  • Bitcoin satıcıları altcoinlerde daha büyük kayıplara neden oldu.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:49
14 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatının 25.500 doları kaybetmesiyle birkaç dakikadır altcoinlerde çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Yeni dipler yolda olabilir. Bugün gelen Fed açıklamaları büyük ölçüde beklentilerle uyumluydu ancak Powell’ın şahin açıklamaları yatırımcıların risk iştahını iyice baltaladı. Kral kripto para biriminde devam eden kayıplar ETH ve XRP Coin fiyatının daha da düşebileceğini söylüyor.

Ethereum Yorum Grafik

ETH fiyatı hareketli ortalamalardan aşağı döndü ve bu da alıcıların mini yükselişlerde satış yaptığını gösteriyor. ETH yazı hazırlandığı sırada 1.700 doların altında ve 1.600 dolar bölgesindeki küçük destek pek güven vermiyor. Eğer bu bölgenin de kırıldığını görürsek yatırımcılar 1.352 dolara kadar serbest düşüşe şahit olabilir.

Daha da endişe verici olan şey Bitcoin fiyatının 25.000 dolar desteğini aşağı kırma ihtimalidir. Birkaç kez test edilen bölge yazı hazırlandığı sırada cılız alıcılarla korunmaya çalışıyor. Fiyatı 25.100 doların altına yaptığı testten sonra şimdilik 25.250 dolara tırmansa da satıcıların motivasyonu yüksek. Temmuz ayında yapılması beklenen faiz artışı ve yapışkan çekirdek enflasyon orta vadeli görünümü kripto para piyasalarında negatife çevirdi. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığının SEC’e katılma ihtimali de yatırımcıların endişesini katlıyor.

XRP Coin Yorum Grafik

Alıcılar 13 Haziran’da XRP‘yi 0,56 dolarlık genel direncin üstüne itti ancak kalıcı olamadılar. XRP/USDT çifti keskin bir düşüş yaşayarak günün mum çubuğunda uzun bir fitil oluşturdu. Ayılar, fiyatı 20 günlük EMA’nın (0,50 dolar) altına çekmeyi başardı. Bu seviyenin altında, dikkat edilmesi gereken bir sonraki önemli destek 0,47 dolardaki SMA-50’dir. Yazı hazırlandığı sırada fiyat bu bölgede bulunuyor.

Eğer satıcılar devam ederse XRP fiyatının 0,41 dolar seviyesine kadar indiğini görebiliriz. Davayla alakalı yeni bir gelişme olmayışı da XRP Coin’in pozitif ayrışma sürecini sonlandırabilir. Şimdilik XRP Coin yatırımcıların umduğu şey BTC 25.200 doları korurken fiyatın 0,47 dolardan sıçraması ihtimalidir. Günlük kapanışa yaklaşık 3 saat kaldı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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