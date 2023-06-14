BTC ve altcoin fiyatlarında birkaç dakika önce eş zamanlı satışlar geldi ve Bitcoin 25.402 dolara kadar indi. Fed sonrası başlayan düşüş bize faiz artışlarının uzun bir aranın ardından duraklamanın şimdilik yatırımcıları cezbetmediğini gösteriyor.
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Fed’in faiz artırımlarını duraklatması yatırımcılar için yeterli olmadı. Powell şahine yakın açıklamalar yaptı ve Temmuz ayında gelecek verilere göre artırım yapılabileceğinin sinyalini net biçimde verdi. Bununla birlikte yatırımcılar Mart ayında faiz indirimi beklerken şimdi 2 artış daha fiyatlıyor. Üstelik SEC baskısı nedeniyle yatırımcı iştahı önemli ölçüde düştü. Bitcoin fiyatının 25.500 dolar altında yapacağı kapanışlar daha büyük kayıpları tetikleyebilir. Üstelik altcoinler son düşüşün ardından diplerinden yeterince toparlanabilmiş de değildi.
Bitcoin fiyatının yaşadığı kayıplar doğal olarak altcoinlerin de hızlı satışlarla karşılaşmasına neden oluyor. Birçok altcoin BTC satışlarının geldiği 15 dakikalık mumda hızla eridi. Satıcılar BTC fiyatının 25.000 dolar desteğini de kaybetme ihtimaline karşı adeta diken üstünde. Son yaşanan düşüşle ilgili birçok gerekçe sayılabilir.
Ve daha onlarca gerekçe sayılabilir. LUNA çöküşü sonrasında düzenleyicilerin sektöre ilgisi arttı ve onu düzenlemek yerine sopayla terbiye etmeye başladılar. Bu en çok altcoin yatırımcılarını etkiliyor. Şimdilik günlük kapanışın 25.500 dolar üstünde olup olmayacağı sonraki rotayı belirleyecek.