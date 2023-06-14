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BTC ve altcoin fiyatlarında birkaç dakika önce eş zamanlı satışlar geldi ve Bitcoin 25.402 dolara kadar indi. Fed sonrası başlayan düşüş bize faiz artışlarının uzun bir aranın ardından duraklamanın şimdilik yatırımcıları cezbetmediğini gösteriyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Fed’in faiz artırımlarını duraklatması yatırımcılar için yeterli olmadı. Powell şahine yakın açıklamalar yaptı ve Temmuz ayında gelecek verilere göre artırım yapılabileceğinin sinyalini net biçimde verdi. Bununla birlikte yatırımcılar Mart ayında faiz indirimi beklerken şimdi 2 artış daha fiyatlıyor. Üstelik SEC baskısı nedeniyle yatırımcı iştahı önemli ölçüde düştü. Bitcoin fiyatının 25.500 dolar altında yapacağı kapanışlar daha büyük kayıpları tetikleyebilir. Üstelik altcoinler son düşüşün ardından diplerinden yeterince toparlanabilmiş de değildi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bitcoin fiyatının yaşadığı kayıplar doğal olarak altcoinlerin de hızlı satışlarla karşılaşmasına neden oluyor. Birçok altcoin BTC satışlarının geldiği 15 dakikalık mumda hızla eridi. Satıcılar BTC fiyatının 25.000 dolar desteğini de kaybetme ihtimaline karşı adeta diken üstünde. Son yaşanan düşüşle ilgili birçok gerekçe sayılabilir.

SEC altcoinlerin neredeyse tamamına karşı açık bir savaş başlattı.

Binance ve Coinbase işlem hacmine göre piyasanın %70’ten fazlasını temsil ediyor. Onlara açılan davalar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Fed yıl sonu 2 faiz artışı daha yapıp %5,6 seviyesinde tavan ilan etmeyi bekliyor.

2024 ilk çeyrek faiz indirimlerinin başlayacağı tarih olarak net biçimde ilan edildi.

Çekirdek enflasyondaki düşüş epey yavaşladı ve Fed’in odak noktası burası.

Kredi sıkılaşması beklenen ölçüde faizlerin artırılmaması motivasyonunu Fed’e aşılayamadı.

Bitcoin birçok kez 25.500 dolar desteğini ihlal etti ve son olumsuzluklar 23.600 dolara doğru düşüş ihtimalini kuvvetlendiriyor.

birçok kez 25.500 dolar desteğini ihlal etti ve son olumsuzluklar 23.600 dolara doğru düşüş ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jump Crypto gibi piyasa yapıcılar Mayıs itibariyle kripto para borsalarından çekildi ve likidite kurudu. Ayılar çok daha az satışlar fiyatı büyük ölçüde oynatabiliyor.

gibi piyasa yapıcılar Mayıs itibariyle kripto para borsalarından çekildi ve likidite kurudu. Ayılar çok daha az satışlar fiyatı büyük ölçüde oynatabiliyor. Riskin arttığı bugünlerde alıcılar geride kalıp izlemeyi tercih ediyor.

Ocak yükselişinde alınan milyarlarca dolarlık BTC geçtiğimiz ayın ilk 10 gündür piyasalarda boşaltıldı.

Binance davasındaki iddialar yakında ABD Adalet Bakanlığının da devreye girebileceğini söylüyor.

Ve daha onlarca gerekçe sayılabilir. LUNA çöküşü sonrasında düzenleyicilerin sektöre ilgisi arttı ve onu düzenlemek yerine sopayla terbiye etmeye başladılar. Bu en çok altcoin yatırımcılarını etkiliyor. Şimdilik günlük kapanışın 25.500 dolar üstünde olup olmayacağı sonraki rotayı belirleyecek.