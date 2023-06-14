Okuma Süresi: 2 Dakika

Haziran ayının en önemli haberi Fed faiz kararıydı ve beklenti dahilinde geldi. Peki Bitcoin fiyatı için sırada ne var? SEC nedeniyle ekstra baskılanan fiyat ABD borsaları yükselirken yerinde kaldı. Fed kararı da şimdilik fiyatı beklenen ölçüde hareketlendirebilmiş değil. Peki bundan sonra ne olacak?

Bitcoin (BTC)

Boğalar için halen umut ışığı var ve fiyat 25.000 dolar desteğinin üstünde tutunuyor. MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor, 13 Haziran’da Bloomberg’e verdiği röportajda, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun düzenleyici baskısının Bitcoin için yükseliş getirebileceğini söyledi. Bazı uçuk tahminlerde de bulundu. Saylor servetinin önemli kısmını Bitcoin’e bağladığı için aşırı iyimserliği gayet normal.

Yatırımcılar belirsizlikten nefret eder ve genellikle netlik ortaya çıkana kadar kenarda kalırlar. Aynı durum yakın vadede kripto para piyasalarında da yaşanabilir. Bir trend hareketinin ancak yatırımcılar bazı düzenleyici netlikler hissettikten sonra başlaması muhtemeldir. Şimdilik düşen hacimler ve volatilite bize yatırımcıların kenarda kaldığını gösteriyor. Bir süre daha büyük hareketler göremeyeceğiz.

Bitcoin Fiyatı Yorum Grafik

Bitcoin 13 Haziran’da 20 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 26.531 dolara yaklaştı ancak bu seviyeyi aşamadı. Yatırımcılardaki isteksizlik ayıların üstünlüğünü korumasına neden oluyor. Fiyat son birkaç gündür 20 günlük EMA ile 25.250 dolarlık destek alanına sıkışmış durumda. Fed kararı bile şimdilik bunu bozamadı.

Aşağı eğimli hareketli ortalamalar ayıların üstünlük sağladığını gösteriyor, ancak göreceli güç endeksindeki (RSI) pozitif sapma satış baskısının azalıyor olabileceğini söylüyor.

Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa, BTC/USDT çifti azalan kanalın direnç çizgisine yükselebilir. Alıcıların 31.000 dolar yolculuğunu başlatmak için bu bölgenin üstünde kapanışlara ihtiyacı var.

Bunun yerine, fiyat mevcut seviyeden düşer ve 25.250 doların altına inerse 23.600 ve 20.000 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 25.890 dolardan alıcı buluyor. Temmuz ayına dair faiz artışı beklentisi şimdilik risk iştahını baltaladı. Üstelik Fed toplantından toplantıya alınacak kararlarla 2 artışın daha kenarda beklediğini söyledi.