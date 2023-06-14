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Mayıs ayı TÜFE raporu ABD’de enflasyonun soğumaya devam ettiğine işaret ediyor olabilir. Ancak kripto piyasası TÜFE verilerinin ardından karışık sonuçlar verdi. Özellikle, Avalanche (AVAX) bir toparlanma girişiminde bulundu ancak Aralık 2022/Ocak 2023 başlarında kilit bir direnç seviyesine ulaştı. Ayrıca, önümüzdeki daha fazla barikat, altcoin için keskin bir yukarı yönlü hareketi geciktirebilir.

Avax Coin Geleceği

RSI ve CMF son birkaç gün içinde istikrarlı bir şekilde iyileşti. AVAX için alım baskısının ve sermaye girişinin arttığını gösteriyor olabilir. Ancak RSI medyan seviyesine yöneldi ve ilerlemeden önce küçük bir dirençle karşılaşabilir.

Ayrıca, 11,7 dolar ile 13 dolar (beyaz) ve 13,2 dolar ile 13,7 dolar (kırmızı) olmak üzere iki FVG (adil değer boşluğu) bölgesi bulunuyor. İkincisi, önceki aralığın en düşük seviyesi olan 13,7 dolara yakın bulunurken, ilki Aralık sonu/ Ocak başı direnç seviyesi olan 12,1 dolar ile aynı hizada.

Bu, mevcut fiyat seviyesinin üzerinde düşük aralığa kadar uzanan kısmın bir direnç alanı olduğu anlamına geliyor. Yukarıdaki düşüş bölgesinden gelecek olumsuz bir fiyat tepkisi AVAX’ı 11,2 ya da 10 dolara kadar düşürebilir.

Bununla birlikte, özellikle 26.600 doların üzerindeki yükseliş eğilimli bir BTC, AVAX’ı yukarıdaki düşüş bölgesinde seyretmeye yöneltebilir. Düşük aralığın üzerinde bir seans kapanışı, boğalara 14,5 dolar ve 15 dolarlık daha yüksek direnç seviyelerini hedeflemek için daha fazla avantaj sağlayabilir.

OI ve Fonlama Oranları Negatifti

Binance borsasında OI (açık faiz) oranlarının 60 milyon dolardan 40 milyon doların altına düşmesi nedeniyle boğaların işi hâlâ zor olabilir. Bu da vadeli işlemler piyasasında düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor.

Yukarıda bahsedilen olumsuz hava, 10 Haziran’dan itibaren kaydedilen negatif fonlama oranlarıyla daha da destekleniyormuş gibi görünüyor. Negatif fonlama oranları son üç günde önemli ölçüde azalmış olsa da, çoğu borsa AVAX için henüz pozitif bir oran kaydetmedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.