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Altcoin Sepeti 2023! Uzun Vade İçin Biriktirilecek 3 Kripto Para!

Özet

  • XRP Coin fiyatı davanın sonuçlanacağı beklentisiyle uzun vadeli yatırımcıları topluyor.
  • MATIC Coin'in Polygon 2.0 anlatısından orta vadede ciddi kazanç elde ettiğini görebiliriz.
  • DOT Coin eğer daha derin bir dip yapmayacaksa 9,7 dolara doğru hareket başlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:34
14 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar 2020 yılındaki düşüşleri andıran bir dönemden geçiyor ve çoğu altcoin 3 yıllık dibine geriledi. Geçmişte bu tarz dipleri değerlendiren yatırımcıların doğru projelerle boğa sezonlarında devasa kazançlar elde ettiğini gördük. Peki 2023 yılında alınabilecek en iyi altcoinler hangileri?

XRP Coin

Kripto piyasasındaki düşüş eğiliminin artmasına rağmen XRP fiyatı, genel piyasa duyarlılığının yükselişte olduğunu gösteren yüksek seviyesini korumayı başardı. Bu nedenle, piyasa koşulları iyileşirse bu altcoin bir boğa koşusuna tanık olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle yakında davanın sonra ereceğine dair hissiyat boğaların motivasyonunu artırabilir.

Yazı hazırlandığı sırada XRP Coin fiyatı 0,5 dolardan işlem gördü ve 0,55 dolar direnç ile 0,486 dolar arasında değişen dar bir aralıkta rezonansa girdi. Her iki seviye de son dönemdeki dalgalı piyasanın ortasında güçlü duruyor ve bu nedenle yakında gerçekleşecek kırılma orta vadeli yol haritasını şekillendirebilir.

Günlük kapanışın 0,55 dolar üstünde olduğu senaryoda 0,6 ve 0,8 dolar arasında yeni bir zire (özellikle dava Ripple lehine sonuçlanırsa) çok uzak görünmüyor. Elbette XRP Coin fiyatının şu an diğerlerine göre (dava sebebiyle) daha iyi konumda olduğunu da unutmamalıyız.

Polygon (MATIC)

10 Haziran’daki satış sırasında MATIC Coin fiyatı 0,51 dolardan keskin bir dönüş gösterdi. Bu geri dönüş fiyatı %26 artırdı ve şu anki fiyatı olan 0,62 dolara kadar devam etti. Alımların devam etmesiyle fiyat %18 daha yükselerek uzun süredir devam eden direnç trend çizgisine meydan okuyabilir. Direnç eğilim çizgisi, son dört aydır MATIC fiyatında bir düşüş trendi taşıyor. Genel trend çizgisinden yükselişin kırılması yükseliş momentumunu artıracak ve fiyatları 1,55 dolara itebilecektir.

Orta vadede Polygon 2.0 anlatısı daha fazla alıcı çekebilir. Özellikle ZK tabanlı uygulamalara karşı büyük bir merak var. MINA, Polygon gibi çözümler bu konuda geleceğe hazırlanıyor.

Polkadot (DOT)

DOT Coin heyecanını Şubat ayından beri kaybetti. Fiyat 4,22 dolarlık yatay destekten güç bulmaya çalışıyor. Genel trend çizgisi boğalar için güçlü bir dirence dönüştü. 2 yol var ya DOT Coin direnci aşıp dipten alım yapanları ödüllendirecek ya da 4,22 dolar seviyesi gücünü kaybedecek ve çok daha cazip bir alım fırsatı döneminin DOT Coin için başladığını göreceğiz.

Yatırımcılar iki bölgeye fiyatın vereceği tepkiyi izleyebilir. Yukarı yönlü kırılma 9,7 dolara kadar sürecek bir ralli tetikleyebilir.

Üç altcoinin de ortak özelliği çok fazla uzun vadeli yatırımcıya sahip olmaları. Özellikle XRP hariç diğerleri yıllık diplerine yakın kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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