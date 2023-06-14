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Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ekosisteminin bir alt bölümüne öncülük etmek, merkezi olmayan bir varlık olarak etiketlenmenin garantisi değildir; Ripple’ın gözde CTO’su David Schwartz, Uniswap (UNI) ile ilgili olarak yorum yaptı.

Ripple CTO’su Ne Diyor?

Ripple CTO’suna göre, Uniswap merkezsiz değil ve birçok yorumcunun merkezi olmayan borsa (DEX) protokolünün aşağılayıcı olduğuna inandığı yönünde yorumlar bulunuyor. Platformun merkeziyetsizliğine ilişkin tartışma, açık kaynak protokollerinin merkeziyetsiz olup olmadığına ilişkin süregelen bir tartışmanın yaşandığı Twitter’da bir tartışma olarak ortaya çıktı.

Konuyla ilgili daha önceki argümanlarına atıfta bulunan Ripple CTO’su, temel teknolojisi açık kaynak olmayan merkezi olmayan bir borsanın mutlaka merkezi olmayan olarak kabul edilemeyeceğini savundu.

David “JoelKatz” Schwartz 14 Haziran 2023 günü şu açıklamayı yaptı:

Uniswap da merkezi değildir.

Konu hakkında görüşlerini genişleten Schwartz, Uniswap Labs’ın V3 motorunu açık kaynak yapmamayı seçtiğine inanıyor çünkü V1 ve V2 dallarının birlikte geldiği yönetişim modelinin ona genel olarak daha az etki sağladığını vurguladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kripto platformlarına yönelik devam eden baskılar, kullanıcılara hizmet veren ve eylemleri aracılığıyla kullanıcıların kar elde etmesi beklenen ortak bir varlık olarak kabul edilebilecek kuruluşlar arasında yeni bir uyanışa yol açtı. Howey Testi kapsamında ortak menfaatin belirlenmesi geniş ölçüde farklı yorumlara açık olsa da, kripto firmaları ve toplulukları büyük ölçüde yasanın doğru tarafında kalmayı hedefliyor.

Önerilen Uniswap V4 Motoru

Ripple CTO’suna göre, Uniswap V3 motoru pek çok kişinin düşündüğü kadar merkezi olmasa da, tanıtılan V4 motorunun önceki sürümlerin eksikliklerini iyileştirmesi gerekiyor. Uniswap V4 motorunun öne çıkaracağı özellikler arasında, halka açık olarak inşa etme ve lansman öncesi protokolün geliştirmelerini yönlendirebilecek geri bildirim alma yeteneği de yer alıyor.

Uniswap’in gelişimi çok hızlı oldu ve çoğu DEX’in kullandığı Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) motorunun öncüsü olmasının yanı sıra, protokol bugün sektördeki tüm ilgili kıyafetler arasında en büyük işlem hacimlerini sürdürüyor.