Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve kripto piyasasının çoğunluğu son günlerde satıcıların ellerinde hareket etmeye devam etti. Mayıs ayında, çoğu kripto varlığının fiyatları bir aralıkta konsolide oldu. Ancak, Solana hafta sonu boyunca önemli bir direncin üzerine çıktı.

Ancak bu gerçekleşmedi. USDT (Tether) Hakimiyeti Pazartesi gününden bu yana %6 artarak yatırımcıların stablecoin’lere kaçtığını gösterdi. Bu yazının yazıldığı saatten önceki 12 saat içinde yaşanan hızlı sıçrama, yakında başka bir satış dalgasının ortasında geri alınabilir.

Solana Neden Düşüyor?

Geçtiğimiz hafta sonu Solana fiyatları 21,4 dolarlık kısa vadeli direnci aştı ve 5 Haziran’da 22,3 dolara kadar yükseldi. İşler hızla değişti ve birbiri ardına gelen haberler boğaların zayıflığını ortaya çıkardı.

19 Nisan’dan bu yana Solana 4 saatlik grafikte düşüş trendinde. Tıpkı 22 doların üzerindeki hareket gibi, son altı haftada yükseliş sinyalleri verdi ancak boğalar trendi değiştirmek için hiçbirini takip edemedi.

Daha yüksek zaman dilimi yapısı, 27,1 doların fiyat olarak altcoin yükselişe geçmeden önce yenilmesi gereken kilit direnç olduğunu gösterdi. Yazının yazıldığı sırada, 20,26 dolarlık düşük seviye korunamamıştı. Dolayısıyla, piyasa sıkı bir şekilde düşüş eğilimini sürdürdü. Aşağı bölgede, 18,66 dolar seviyesinin Mart ayından bu yana önemli olduğu için SOL fiyatlarında bir sıçrama sağlama olasılığı bulunuyordu.

RSI düşüş ivmesi gösterdi, ancak CMF +0,13’lük bir görünüm kaydetti. Bu, güçlü bir alım baskısının ve piyasaya büyük bir sermaye akışının işaretiydi. Yine de alıcılar güçten yoksun olduğunu belirtiyor olabilir. Pazartesi günü 20,6 dolar ile 21,5 dolar arasında oluşan dengesizlik nedeniyle ayılar temkinli kalabilir.

Solana Coin Geleceği

Coinalyze verileri, Solana’nın 22 dolar seviyesinin üzerinde reddedilmesiyle spot CVD’nin son iki gündür sert bir düşüş trendi içinde olduğunu gösterdi. Bu, satış hacminin alım hacminden çok daha ağır bastığının bir işareti olarabilir.

Solana fiyatı 19,4 dolardan 20,7 dolara sıçradığında bile Açık Faiz neredeyse tamamen yatay seyretti. Bu %6,7’lik bir hareketti ancak OI neredeyse hiç kıpırdamadı, bu da duyarlılığın düşüş eğiliminde kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla, SOL’un önümüzdeki günlerde 18,66 dolar seviyesine doğru düşmesi muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.