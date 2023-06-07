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  •   Binance CEO’su Nerede Yaşıyor? Mahkeme Şimdi Celbi Geldi!

Binance CEO’su Nerede Yaşıyor? Mahkeme Şimdi Celbi Geldi!

Özet

  • Binance CEO'suna mahkeme celbi gönderildi.
  • Celbe göre CZ, Malta'da ikamet ediyor.
  • Adalet Bakanlığının dava açması halinde süreç daha da karmaşık hale gelebilir.
21:09
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance bugünlerde zor durumda ve SEC savaşı başlattı. Uzun süredir bu davanın açılması zaten bekleniyordu ancak zamanlaması sürpriz oldu. SEC kripto para piyasaları için pozitif geçmesi beklenen haftanın ortasında bombayı patlattı ve yatırımcıları şoka uğrattı.

Binance CEO’su Nerede Yaşıyor?

Washington, DC’deki Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet işlemleri iddiasıyla borsaya resmen dava açmasından sadece iki gün sonra, Binance CEO’su Changpeng Zhao için bir celpname yayınladı. Belgeye göre, tebliğ edildikten sonra, Binance ve CEO’sunun yanıt vermek için 21 günü olacak.

“Yanıt vermemeniz halinde, şikayette talep edilen yardım için aleyhinize varsayılan olarak karar verilecektir.”

CZ’nin direkt mahkemeye bizzat katılması gerekmiyor ancak gerekli süre içinde cevap verme zorunluluğu bulunuyor. Celpnameye göre, CZ‘nin şu anki ikamet adresi Akdeniz ada ülkesi Malta’da.

Asıl Tehlike Zincirleme Davalarda

SEC şikayetindeki çok fazla detay var ve tek sorun kayıtsız menkul kıymet satışı da değil. CFTC iddialarına benzer şekilde Binance borsasının büyük usulsüzlükler yaptığından bahsediliyor. Kapsamlı iddialar nedeniyle yatırımcıları haklı bir endişe kapladı. Ancak asıl sorun ABD Adalet Bakanlığının da sürece dahil olup ayrı dava açmasıyla başlayacak. Bu senaryoda tek çözüm para cezası olmayabilir.

SEC bugüne kadar ülkede hizmet veren kripto borsalarının izinsiz faaliyet gösterdiğini ve harekete geçeceklerini söylüyordu. Binance için asıl sorun müşteri varlıklarının karıştırılması ve yatırımcıların dolandırıldığı iddialarıdır. Elbette bunlar SEC’in tek taraflı iddiaları ve bu açıdan bakılmalı.

İddiaların gerçek olup olmadığına bakılmaksızın Binance ve CZ aleyhine zincirleme davaların açılması süreci daha da karmaşıklaştıracaktır. 3 yıla yakın süredir XRP davası çözülmemişken kripto para yatırımcılarını zorlu bir macera bekliyor. Geçtiğimiz yıl iflas eden FTX’in de duruşmaları bu yılın son çeyreğinde başlayacak. Uzlaşma ihtimali şimdilik düşük ve geçmiş emsaller bize önümüzdeki 1 yıl boyunca bu konuların kriptoda gündemi meşgul edebileceğini söylüyor.

Dava ve son gelişmelerle ilgili detaylara aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.

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