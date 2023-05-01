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Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan Ezber Bozan Çıkış! O İçin Görülmemiş Rest!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao şimdiye kadar görülmemiş bir çıkış yaparak Justin Sun'a rest çekti.
11:40
1 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in CEO’su Changpeng Zhao şimdiye kadar görülmemiş bir çıkış yaparak Justin Sun’a rest çekti. Zhao, 55 milyon dolardan fazla TUSD’yi Binance’e aktaran TRON ekosisteminin kurucusu Sun’ı uyardıklarını söyledi.

“SUI Token Satın Almak İçin Kullanacak Olursa Harekete Geçeceğiz”

Dev kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, kişisel Twitter hesabından TRON ekosisteminin kurucusu Justin Sun’a rest çekti. Zhao, 56.4 milyon dolar değerinde TUSD’yi kişisel cüzdanından Binance’e aktaran Sun’ı uyardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ekibimiz, Justin Sun’a bu TUSD’lerden herhangi birini Launchpool SUI token’ını satın almak için kullanacak olursa buna karşı harekete geçeceğimizi söyledi. Binance Launchpool, yalnızca birkaç balina için değil, bireysel ve küçük kullanıcılarımız için damlayan kumbara olarak tasarlanmıştır. İyi tarafından bakarsak Blockchain’ler şeffaftır.

Bilindiği gibi Binance Launchpool, 30 Mayıs’ta BNB ve TUSD stake edilmesi karşılığı SUI token için hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Sun’ın bu duyurudan kısa bir süre sonra harekete geçerek 56.4 milyon dolar değerinde TUSD‘yi Binance’e aktarması Binance Launchpool’da TUSD stake ederek SUI almak için harekete geçtiğini gösteriyor.

Sun’dan Yanıt Geldi

Zhao’nun ezber bozan çıkışının ardından açıklama yapan Sun, “TUSD için bir ortak piyasa yapıcı olarak TRON DAO Venture’ın TUSD yatırmadaki birincil amacı, herhangi bir borsa kampanyalarına katılmak yerine, TUSD‘yi listeleyen önde gelen borsalar arasında piyasa yapıcılığını kolaylaştırmak ve böylece likiditeyi ve işlem hacmini artırmaktır. Piyasa yapıcımız geçtiğimiz birkaç saat içinde toplam 40 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşarak TUSD’nin fiyat istikrarına katkıda bulunmuştur. Ne yazık ki, bazı ekip üyelerimiz bu fonların kullanım amacının tam olarak farkında değildi ve yanlışlıkla bir kısmını borsa kampanyalarına katılmak için kullandı. Bu hatanın farkına vardıktan sonra derhal borsa ekibiyle iletişime geçtik ve fonların tamamının iade edilmesini sağladık.” ifadelerini kullandı.

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