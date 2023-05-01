Bitcoin, Nisan ayı boyunca bir miktar volatilite gösterse de 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemedi ancak veriler en büyük kripto paranın o tarihte rekor tazeleyeceğini gösteriyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, Nisan ayı boyunca bir miktar volatilite gösterse de 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemedi. Nisan ayının son gününde 30 bin doları geçme girişiminde bulunan BTC güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Nisan ayını 30 bin doların altında kapatan en büyük kripto para bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 479 dolardan işlem görüyor.

Yüzde 260’lık Yükseliş Potansiyeli

2023’ün başından bu yana yüzde 75’in üzerinde değer kazanan Bitcoin için Bloomberg verileri son derece pozitif bir geleceğe işaret ediyor. Veriler, BTC’nin son on yılda her dört aylık bir yükseliş döneminden sonraki bir yıl boyunca ortalama yüzde 260 oranında değer kazandığını gösteriyor. Bu nedenle, Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.

BTC, bu yılki büyük makro olayların ve bankacılık krizinin etkilerinden korunmayı başardı ve geleneksel finansal sistemlere alternatif bir koruma sağladığını gösterdi. Merakla beklenen blok ödülü yarılanması etkinliği de hızla yaklaşıyor ve geçmişte bu etkinlik, Bitcoin fiyatındaki rallinin devam etmesini sağladı. CMC Invest Singapur Başkanı Christopher Forbes’a göre, kripto paralar için en önemli şey likiditenin bir paratoner görevi görmesi ve şu anda piyasaya geri döndüğü görülen likidite ile kripto paraların en iyi şekilde performans göstermesi beklenebilir.

İşte BTC Yükseliş Bekleyen Piyasa Analistlerinin Yorumları

Bitcoin‘in küresel makro gelişmelere karşı gösterdiği direnç, kripto para analistlerinin önümüzdeki yıl için fiyat beklentilerini artırdı. Standard Chartered’daki analistler geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, Bitcoin’in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini söylediler. Bu yükseliş beklentisi, önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Bitcoin blok ödülü yarılanması etkinliği ile destekleniyor.

Kripto para ve EM FX West’in araştırma başkanı olan Geoff Kendrick, bankacılık sektöründeki son krizin Bitcoin’in temel kullanım alanının yeniden öne çıkmasını sağladığını belirterek, merkeziyetsiz, güvenilir ve nadir bir kripto para olarak öne çıktığını söyledi.

Aynı şekilde, BCA Research de Bitcoin’in altın ile rekabet edebileceğini düşünüyor. Veriler Bitcoin’in altının piyasa değerinin yüzde 25’ine yaklaşması durumunda fiyatının 160 bin dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Altının tahvil piyasası değerinin yüzde 1’inin Bitcoin’e akması bile fiyatının 185 bin dolara kadar çıkması anlamına geliyor.