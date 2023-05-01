En büyük altcoin'de olacak potansiyel bir toparlanmada 2 bin 130 dolardaki son tepe geçilebilir mi? İşte en popüler altcoin için önemli seviyeler.

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Ethereum fiyatındaki son düzeltme bin 800 dolar ve yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin birleşik desteğininin yeniden test edilmesiyle sonuçlandı. Bu FIB desteğinden olan geri dönüş, uzun soluklu bir yükseliş için sağlıklı olarak kabul edilir ve alıcılara yükseliş momentumunu geri kazanma fırsatı sunar. Peki Ethereum fiyatı için potansiyel toparlanmada 2 bin 130 dolardaki son tepe geçilebilir mi? İşte en büyük altcoin ETH için önemli seviyeler.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı, 25 Nisan’da bin 800 dolar desteğinden geri döndü ve yüzde 5,5 yükselişle şu anda bin 846 dolardan işlem görüyor. ETH, bir süredir bin 948 dolarda direnci geçmeye çalışsa da geçemedi. Altcoin’in fiyatı bin 948 dolar direncinin geçecek olursa alıcılar yükseliş trendinin yeniden başladığına dair erken bir işaret almış olacak. Sürekli alımla ETH fiyatı 2 bin 15 dolardaki bir diğer küçük direnci geçebilir ve kaydettiği 2 bin 136 dolardaki son tepe seviyeyi geçme şansı bulabilir.

Yukarıda belirtilen arz bölgesinin üzerinde olacak bir günlük mum kapanışı, alıcıların trend kontrolünü yeniden kazanması için oldukça önemli olacak. Yatırımcıların kendi sermayesini ve risk iştahını göz önünde bulundurarak kırılım mumunun en düşük seviyesinin altında stoploss olabilir.

Potansiyel bir ralli ETH fiyatını 2 bin 400 dolar ya da 2 bin 576 dolar seviyesine çıkarması beklenebilir. Tam tersi bir senaryoda ise gelecek satış baskısı ile Ethereum fiyatın bin 948 doları geçemeyerek aşağı yönde hareket etmesiyle önemli bir düşüş formasyonu olan omuz baş omuz formasyonunu oluşumu görülebilir.

ETH İçin Teknik Göstergeler

Son düzeltmenin ortasında Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi (mavi) ve sinyal (turuncu) çizgisinin orta çizginin üzerinde sürdürülebilirliği genel piyasa trendinin yükseliş olduğunu yansıtıyor.

50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), yükseliş trendinde ara sıra yaşanan geri çekilme sırasında güçlü bir dinamik destek görevi görmeye devam ediyor.