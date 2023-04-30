Okuma Süresi: 4 Dakika

Artık Nisan ayının son dakikaları yaklaşıyor ve aylık kapanış geldi çattı. Peki Mayıs beklentileri neler? Kripto para yatırımcıları önceki yıllarda Nisan ayı genelde yükselişlere şahit olduğu için 30.000 dolar üstünde bir kapanış bekliyordu. Şimdilik Bitcoin 29.600 dolar seviyesinde ve yıllık zirvesi olan 31.000 dolardan birçok kez uzaklaştı.

Bitcoin (BTC)

Riskli varlıklar Nisan ayındaki yükselişlerini marjinal olarak sürdürdü. S&P 500 Endeksi Nisan ayında yaklaşık %1,5 yükselirken, Bitcoin ayı %4’ün üzerinde kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sorunlarının daha da tırmanması halinde toparlanma ters rüzgarlarla karşılaşabilir. JPMorgan Asset Management baş yatırım yetkilisi Bob Michele, Bloomberg’e verdiği bir röportajda First Republic Bank çöküşünün çok daha büyük sonuçları olabileceği hususunda uyardı.

Eğer bu gerçekleşirse, ABD hisse senedi piyasaları bir düzeltmeye tanık olabilir. Bununla birlikte, Bitcoin’in böyle bir krize nasıl tepki vereceğini tahmin etmek zor çünkü son birkaç gün içinde, eski bankacılık sorunları derinleşirken BTC fiyatı yükseldi. Ancak ABD bankacılık sektöründe büyük bir karışıklık olması durumunda, Bitcoin’in de er ya da geç bir düzeltmeyle karşılaşması mümkündür.

Peki teknik cephede durum ne? 20 günlük üssel hareketli ortalama (28.783 dolar) kademeli olarak yükselmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgede, bu da en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor. Boğalar Bitcoin fiyatını 30.000 doların üstüne çıkarabilirse 31.000 ve 32.400 dolar arasındaki genel direnç bölgesi test edilebilir. Alıcılar bu bölgede zorlu bir dirençle karşılaşabilir ancak bu direnç aşılırsa parite 40.000 dolara ulaşacaktır.

Eğer Mayıs ayında fiyat tam tersi yöne giderse ne olacak? Bu senaryoda 28.026 altı kapanışlar 25.250 dolara doğru daha derin bir düzeltme görebiliriz.

Solana (SOL)

Boğalar, düzeltmenin en son ayağı sırasında Solana’nın düşüş trendi çizgisinin altına inmesine izin vermedi, bu da daha düşük seviyelerde talep olduğunu gösteriyor. Alıcılar daha sonra fiyatı 27,1 dolar direncine taşımaya çalışacak. Bu bölge oldukça zorlu bir direnç ve her başarısız test fiyatın bir kez daha 20 dolara yuvarlanmasına neden oldu.

Mayıs ayında Solana fiyatının kaderini 27,1 dolar seviyesindeki direnç belirleyecek. Eğer aşılırsa 39 dolar makul bir hedef olabilir. Bu aynı zamanda Solana topluluğu için psikolojik açıdan da destekleyici olacaktır. Tersi senaryoda 18,70 dolara doğru bir düşüş görebiliriz.

Cosmos (ATOM)

Cosmos 26 Nisan mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların 10,2 desteğini şiddetle savunduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkardı ve düşüş trendi çizgisine ulaşmaya çalışacaklar. Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye çünkü üzerinde bir kırılma ve kapanış 13,50 ve 15,5 dolar hedeflerini gündeme getirebilir.

Hareketli ortalamaların altına bir düşüş yeniden 10,2 dolar desteğinin test edilmesi veya kırılmasıyla sonuçlanabilir.

ICP Coin Yorum

Internet Computer 26 Nisan’da 50 günlük SMA’nın (5,38 dolar) altına sarktı. Fiyat 27 Nisan’da yükseldi ve güçlü bir toparlanma başlattı. 20 günlük EMA (5,74 dolar) yükselmeye başladı ve RSI pozitif bölgeye sıçradı, bu da boğaların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Eğer fiyat mevcut seviyeden fazla düşmezse ya da 20 günlük EMA’dan toparlanırsa, bu durum boğaların düşüşleri satın aldığını gösterecektir.

4 saatlik grafik ICP/USDT çiftinin düzeltici bir aşamada olduğunu gösteriyor. İlk destek 6,14 dolarlık 20-EMA’da. Fiyat bu destekten sıçrarsa, parite 7,23 ve sonunda 7,70 dolara yükselebilir.

Hedera (HBAR)

Ayılar defalarca Hedera‘yı 0,06 doların altına düşürmeye çalıştı ancak boğalar yerlerinde kaldı. Desteğin kırılamaması, fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmaya çalışacak alıcıları cezbetti. 20 günlük EMA (0,06 dolar) düzleşiyor ve RSI orta noktanın üzerine çıktı, bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Alıcılar fiyatı direnç çizgisinin üzerine çıkarırsa, yükseliş ivmesi artabilir ve HBAR/USDT çifti 0,08 dolarlık genel dirence yükselebilir.

Aksine, fiyat mevcut seviyeden veya direnç çizgisinden aşağı dönerse, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif kaldığını gösterecektir. Bu da 0,06 doların altına inme olasılığını artırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.