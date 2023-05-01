Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para işlem platformu konumunda bulunan Binance, Binance Launchpool platformunun 33. projesi SUI’yi başlattığını duyurdu. Sui, move programlama diline dayalı bir DPoS katman 1 blok zinciri olarak tanımlanıyor. Binance Launchpad’in SUI listelemesi ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Binance Launchpad SUI Detayları

Kripto para borsası tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar 1 Mayıs 2023 00:00 (UTC)’den başlamak üzere 2 gün boyunca SUI tokenlarını farmlamak için BNB ve TUSD’lerini ayrı havuzlarda stake edebilecek.

Yapılan açıklamalara göre Binance, likiditesi gereksinimi karşıladığında SUI’yi listeleyecek ve SUI/BTC, SUI/USDT, SUI/TUSD ve SUI/BNB işlem çiftleriyle alım satıma açacak. Kesin tarih ve zamanlama ise hazır olduğunda duyurulacak. Kullanıcılar, bir sonraki duyuruya kadar SUI/TUSD işlem çiftinde sıfır maker ücretinden yararlanacak.

Bunlara ek olarak SUI Launchpool detayları şu şekilde sıralanıyor:

Token Adı: SUI (SUI)

Toplam Token Arzı: 10.000.000.000 SUI

Launchpool Token Ödülleri: 40.000.000 (toplam token arzının %0,4’ü)

İlk Dolaşımdaki Arz: 528.273.717 (toplam token arzının %5,28’i)

Akıllı Sözleşme Adresi: Sui (SUI)

Stake Koşulları: Üst limit yok. KYC gerekli.

SUI farming dağıtımının ise şu şekilde olacağı ifade ediliyor:

SUI Token Nedir?

Sui, düşük gecikmeli, yüksek verimli bir katman-1 zinciri olarak tanımlanıyor. Anında işlem sonuçlandırma özelliği, Sui’yi DeFi ve GameFi gibi zincir içi kullanım durumları için birincil aday haline getirmeyi hedefliyor. Blok zinciri, hızlı ve güvenli işlem yürütmeye odaklanan bir programlama dili olan Rust ile programlanmış durumda. Rust aynı zamanda bir başka yüksek hızlı blok zinciri olan Solana’nın da programlama dili olarak karşımıza çıkıyor.

Sui’nin hedefi, Ethereum gibi rakip zincirlere kıyasla üstün bir akıllı sözleşme mimarisiyle merkezi olmayan uygulama (Dapp) dağıtımı sunarak Web3’teki bir sonraki büyük kullanıcıya hitap etmek. Blok zinciri bunu başarmak için “işlem paralelleştirme” adı verilen ve işlemlerin “paralel anlaşmayla” işlenmesine olanak tanıyan bir süreçten yararlanıyor. Sui’nin deyimiyle bu “yatay ölçeklendirme”, hataya dayanıklı bizans kanıtı (PoS) mutabakat mekanizmasında daha iyi veri organizasyonuna yol açıyor.

Bunlara ek olarak Sui, eski Meta mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından kuruldu: Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis, Kostas Chalkias.