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Tether’in (USDT) olumlu ya da olumsuz olarak tartışılmadığı bir zaman hiç olmadı. Bu nedenle dünyanın en değerli stablecoin’i olması şaşırtıcı değil. Kanada’daki son gelişmeler, stablecoin’in baskın konumunu tehlikeye atabilir.

USDT’de Tehlike!

Kanadalı müşterilerine gönderilen bir e-postaya göre Tether, Crypto. com borsasından çıkarılacaktı. Söz konusu e-posta son zamanlarda medyada dolaşıyor. Crypto. com, 10 Ocak’ta Kanadalı müşterilerine borsanın 31 Ocak’tan sonra artık Tether’i kabul etmeyeceğini bildiren bildirimler gönderdi. Borsa ayrıca, kullanıcıların artık son teslim tarihinden sonra para yatırma veya çekme işlemi yapmayacağı konusunda da uyardı. Alınan karar, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) direktiflerine yanıt olarak alındı. E-postaya göre bu hamle, şirketin ülkede kısıtlı bayi lisansı için ön kayıt taahhüdünün bir parçası.

Geçtiğimiz ay içerisinde Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA), ülkedeki kripto para borsası düzenlemesini artıracağını belirtmişti. Kurum, Kanada sermaye piyasalarındaki stablecoin’lerin varlığını ve etkisini düzenli olarak değerlendirme taahhüdünü yeniden teyit etti. Kripto para borsası, kullanıcılar tarafından o zamandan sonra yapılan herhangi bir USDT para yatırma işleminin USDC ile değiştirileceğini de sözlerine ekledi. CoinMarketCap tarafından derlenen bilgilere göre, Amerikan şirketi USDC, stablecoin’ler arasında piyasa değerine kıyasla ikinci sırada yer alıyor. Bu durum hacim bakımından lider olan kripto para borsası Binance’in BUSD’sinin yanı sıra onu USDT’ye doğrudan rakip yapıyor. Ayrıca kullanıcılarını USDC’ye dönüştürmeye teşvik etmek için Coinbase’in geçen yılın sonlarında dönüştürme işlemi için ücret almayı bıraktığı bildirildi.

USDT Hacminde Düşüş!

Önde gelen veri analiz firması olan Santiment hacim istatistiğine göre USDT’nin son zamanlarda düşüşte olduğunu belirtti. Yazının kaleme alındığı tarihteki görünür hacim 23 milyar doların üzerinde. Bu durum en son gelişmeyle doğrudan bir ilişkisi olmasa da mevcut düşük işlem hacminin bir işaretidir. Bunlara ek olarak Dune Analytics’in istatistiklerine göre Binance, büyük borsalarda işlem gören en büyük USDT hacmini elinde tutmaya devam etti. Yazı kaleme alındığında Binance borsasında yaklaşık 30 milyar dolarlık USDT tutulduğu görülüyor. FUD, USDT için geçmişte bir sorun olmuştu ancak para birimi zaman içinde onu bir miktar azaldı. Bu yeni bilginin bir şeyleri nasıl değiştirebileceği veya daha fazla FUD ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.