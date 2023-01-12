Lider kripto para birimi olan Bitcoin'i (BTC) ele alan uzmanlar, BTC'de dört farklı senaryo üzerine yoğunlaştı! Bitcoin'i neler bekliyor?

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı 11 Ocak’ta 17.500 doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat hareketi, boğalara 13 Ocak’ta sona eren haftalık 275 milyon dolarlık BTC kontrolünü verdi. Son hamle, perma-boğalara, dip alıcılarına piyasanın dibi ve ayı piyasasının sonu çağrısında bulunabilir ancak veriler gerçekte ne gösteriyor?

Bitcoin Ayı Piyasası Bitti Mi?

Mevcut konumda ayı piyasasının bittiğini söylemek çok iyimser görünebilir, yatırımcıların temel umudu, ABD Merkez Bankası’nın 2023’ün ilk çeyreğinde faiz artırımını durdurması ihtimali. 12 Ocak’ta açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon raporu, Merkez Bankasının faiz oranını artırıp artırmadığına dair bir ipucu verebilir. FED’in ekonomiyi yavaşlatma ve enflasyonu düşürme çabaları beklenen sonuçları veriyor.

Ek olarak kripto para yatırımcıları, geleneksel pazarlarda nihai bir gerilemenin Bitcoin’in 15.500 doları yeniden test etmesine neden olabileceğinden korkutuyor. Örneğin, Morgan Stanley’in CIO’su ve baş ABD sermaye stratejisti Mike Wilson, CNBC’deki yatırımcılara kış aylarındaki düşüşe hazırlanmalarını söyledi ve S&P 500 endeksinin %23 düşüşle 3.000’e düşmeye karşı savunmasız olduğu konusunda uyardı.

13 Ocak options vadesi için açık pozisyon 275 milyon dolar, ancak ayılar fiyatların 16.500 doların altında olmasını bekledikleri için gerçek rakam daha düşük olacak. Bitcoin’in fiyatı 13 Ocak tarihinde 17.000 doların üzerinde kalırsa, satış işlemleri seçeneklerinin değeri 2 milyon dolardan az olabilir. Bu fark, Bitcoin’i 16.500 dolar veya 15.500 dolardan satma hakkının, BTC’nin vade bitiminde bu seviyenin üzerinde işlem görmesi durumunda yararsız olmasından kaynaklanabilir.

BTC’de Dört Farklı Senaryo

Bununla birlikte kripto para biriminin fiyat hareketine yönelik uzman analistlerin Bitcoin’in mevcut hareketine dayalı en olası dört senaryo bulunmakta. 13 Ocak’ta alım ve satım oranları mevcut options vade fiyatına bağlı olarak değişebilir. İşte uzmanların Bitcoin adına dört farklı fiyat senaryosu:

16.000 ile 16.500 dolar arasında: 100 çağrıya karşı 2.700 satış. Net sonuç, ayı satışlarını 40 milyon dolar destekliyor.

16.500 ile 17.500 dolar arasında: 1.400 arama ve 1.500 satış. Net sonuç, ayılar ve boğalar arasında dengelenir.

17.500 ABD doları ile 18.000 ABD doları arasında: 4.500 arama ve 100 satış. Net sonuç, alım işlemlerini 75 milyon dolar destekliyor.

18.000 dolar ile 19.000 dolar arasında: 7.200 çağrıya karşı 0 satış. Boğalar, 130 milyon dolar kar ederek vade sonuna tamamen hakim.

Uzmanlar tarafından oluşturulan bu kabaca tahminler, düşüşlerde kullanılan satım opsiyonlarını ve nötr-yükseliş hareketlerine özel olarak alım opsiyonlarını göz önünde bulundurabilir. Buna rağmen belirtilen aşırı basitleştirme, daha karmaşık yatırım stratejilerini göz ardı edebilir.