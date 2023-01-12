Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH), bazı yatırımcılar tarafından beklenen büyük düşüş hareketi gelecek mi?

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Ethereum (ETH) fiyatı, 4 Ocak’tan 10 Ocak tarihine kadar %10,2 oranında artarak 1.300 dolar direncini kırdı. Ancak ETH fiyat hareketi, altcoinin yeni bir yükseliş trendine başlamaya hazır olup olmadığına ışık tutacak mı?

Ethereum’un Direnç Seviyesine Dönecek Mi?

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum 1 Ocak tarihinde 1.200 dolarlık desteği test ettikten sonra, sekiz haftalık yükselen kanalda güç gösterdi. Ancak ETH boğaları olumsuz haber akışının, modeli aşağı yönlü kırabileceğinden korktuğu belirtildi. Pozitif fiyat eğilimine rağmen Ethereum ve diğer kripto para birimleri etrafındaki duyarlılık çok ilgi çekici değil.

Gemini borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, bu hafta içerisinde Digital Currency Group’un (DCG) CEO’su Barry Silbert’e açık bir mektup yayınladı. Winklevoss mektupta bazı ciddi dolandırıcılık suçlamalarında bulunuyor ve Grayscale fon yönetimi holding şirketinin Gemini’s Earn kullanıcılarına bir çözüm sağlamak için Silbert’i görevden almasını talep etti.

ETH’da 600 Dolar Gelecek mi?

Devam eden kripto para kışı, 10 Ocak’ta ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase’in iş gücünün %20’sini etkileyen ikinci bir işten çıkarma turu duyurmasıyla başka bir derin etki uyandırdı. Ancak borsanın CEO’su Brian Armstrong, Coinbase’in sermayesinin iyi olmaya devam ettiğini belirterek zararı en aza indirmeye çalıştı ve yatırımcıları her zamanki gibi iş mesajlarıyla sakinleştirmeye çalıştı.

Sonuç olarak bazı yatırımcılar Ethereum’un fiyatının 600 doların altına tekrar ziyaret edebileceğine inanıyor, bunun nedeni olarak ise piyasaya hakim olan korku gösteriliyor. Öte yandan vadeli işlem sözleşmeleri kullanan türev yatırımcılarının 1 Ocak tarihinde negatif primden çıktığını, yani aşırı düşüş eğiliminin ortadan kalktığı belirtiliyor. Bununla birlikte kaldıraçlı işlem alıcılarının talebinin olmaması, yatırımcıların piyasada ani bir düşüş beklediği anlamına gelmediği söyleniyor. Bu nedenle uzmanlar, yatırımcıların ETH için 600 doları yeniden test etme olasılığını etkili bir şekilde fiyatlandırıp fiyatlandırmadıklarını anlamak için Ethereum’un grafiklerini detaylı bir şekilde incelemesi gerektiğini öneriyor.