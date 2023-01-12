Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) yükseliyor. 9 gün üst üste yükselen BTC için sırada ne var, beklentiler ne yönde? Detaylar haberimizde.

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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), 12 Ocak’ta piyasa genelindeki rallinin ortasında güçlü bir hamle yaptı. Bu yazının hazırlandığı sırada BTC, son 24 saatte yüzde 4,55 yükselişle 18 bin 224 dolar fiyattan ve 350 milyar dolar piyasa değerinden işlem görüyor. Bu, 2020’den bu yana en büyük yükseliş serisini kaydeden Bitcoin’in 9 gün üst üste yükselişi oldu. BTC fiyatının ilk 12 günde bin doların üzerinde fiyat artışı görmesiyle 2023 yılına harika bir başlangıç yapılmış oldu.

Riskli Varlıklara Yönelim

Kripto para piyasasındaki son yükseliş dalgası, Wall Street‘teki iyimserlikle desteklendi. Analistlerin ABD’de enflasyonun soğuyacağına ve Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair söylemleri yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Bu, 2022’de acımasız düşüşler gören Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için kesinlikle yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bloomberg’e konuşan Tallbacken Capital Advisors’ın kurucusu Michael Purves, konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede şunları söyledi:

Risk varlıklar, benc faizin yavaş ama kesin bir şekilde ön plana çıkarak düşeceğine dair görüş geçişi olması nedeniyle yükseliyor. Bu kısa vadede fiyatların yükselmesi anlamına geliyor.

Öte yandan kripto para piyasasını çevreleyen düzenleyici konular hala sıkıntı olmaya devam ediyor ve kurumsalların piyasa temizlenene kadar beklemeleri bekleniyor. ‘Crypto Is Macro Now’ haber bülteninin yazarı Noelle Acheson, bu konudaki görüşlerini “Görünüm daha az bulanık olduğunda büyük piyasa oyuncularının piyasaya geri döneceğine, işlemleri ve ayrıca fiyatları artıracağına dair çok az şüphe var” diyerek açıkladı.

BTC İçin Sırada 20 Bin Dolar mı Var?

BTC‘deki son rallinin ortasında yatırımcılar fiyatın kez 20 bin dolar seviyesine dokunacağına inanıyor. Ancak zincir üstü (on-chain) veriler, yatırımcıların buradaki kâr fırsatlarını değerlendirdiğini gösteriyor. Bu nedenle, gelecekte potansiyel bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment bu duruma ilişkin yaptığı bir değerlendirmede şunları belirtti: