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Bitcoin ve Altın Konusunda Bombayı Patlattı! Dev Fon Yöneticisi Heyecanlandırdı!

Morgan Creek Capital CEO'su Mark Yusko, Bitcoin (BTC) ve diğer risk varlıklarının 2000'deki çöküşün ardından yaptıkları gibi yükseleceği öngörüsünde bulundu. Ona göre Bitcoin, yıl boyunca altından daha iyi performans gösterecek. İşte ünlü fon yöneticisinin Bitcoin ve altın yorumları.
10:06
12 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Morgan Creek Capital CEO’su Mark Yusko, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve diğer risk varlıklarının tıpkı 2000’lerin başındaki dot-com çöküşünden sonra teknoloji sektörü gibi yükseleceği öngörüsünde bulundu. Ona göre BTC, yıl boyunca altından daha iyi performans gösterecek.

Bitcoin’in Altından Daha İyi Bir Yıl Geçirmesini Bekliyor

Blockworks’e konuşan Morgan Creek Capital CEO’su Mark Yusko, 2022’de çökmesinin ardından Bitcoin’in bu yıl altından daha iyi performans göstermesinin muhtemel olduğunu söyleyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yusko, “Altın değerin nihai belirleyicisidir ama Bitcoin’in altından daha iyi bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Bitcoin düşmanı ve altın destekçisi Peter Schiff ağlayacak.” dedi.

Bitcoin ve teknoloji hisseleri gibi riskli varlıklar için mevcut piyasa koşullarını 2000’lerin başındaki dot-com balonuyla karşılaştıran fon yöneticisi, tıpkı o dönemde piyasaların sert bir şekilde toparlanmadan önce çökmesi ve yatırımcı duyarlılığının azalması gibi bir durumun yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ben yaşlıyım. 2001, 2002 yıllarını gördüm. Bu tam olarak 2001 ve 2002’de olanlara benziyor. Enron insanları dolandırdı. Tyco insanları dolandırdı. İnsanlar, ‘Ah, bu WorldCom. Asla bu internet denilen şey olmayacak. Ölecek ve Pets.com aptalca’ dedi. Yaşadığımız balonun 2000 yılı ile karşılaştırmalarına bakarsanız, hepsinin aynı olduğunu görürsünüz. NASDAQ yükseldi ve ardından yüzde 84 düştü. Peloton yükseldi ve düştü, Tesla yükseldi ve düştü. Her şey bu şişen balon grafiğine benziyor. Sonra NASDAQ parabolik hale geldi. Şimdi 20 yıl sürdü ama süper parabolik oldu. 2000’deki zirveden çok daha yükseğe çıktı.

2022’yi bin 822 dolardan kapatan ve 2023’e hızlı bir başlangıç yapan altının onsu, bu yazının hazırlandığı sırada bin 883 dolardan işlem görüyor. 7 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 74 dolara kadar çıkan altının onsunda bu seviyeler en son 8 Mart 2022 tarihinde görüldü. Uzmanla altının onsunun bu yıl içinde yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, 348.8 milyar dolar piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,04 yükselişle 18 bin doların üstünde, 18 bin 111 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in hemen ardından, 170.9 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) ise yüzde 4,98 yükselişle bin 396 dolardan el değiştiriyor. Veriler, kripto para piyasasının toplam değerinin 900 milyar dolara dayanarak 884 milyar dolarda olduğu gösteriyor.

Özellikle son 24 saatte kaydettiği yüzde 26,10 yükselişle Avalanche‘ın (AVAX) öne çıktığı görülüyor.

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