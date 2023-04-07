Geçmişte adından sıkça söz ettiren bu altcoin tüm güzel günlerini yatırımcılarına unutturdu ve onları zor bir sürecin içerisine soktu.

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Axie Infinity‘nin aylık büyümesi Ocak 2023’ün kapanışından bu yana negatif eğilim gösterdi. Mart ayındaki %16’lık bir başka düşüş, kripto yatırımcıları arasında düşüş endişelerini artırdı. AXS nerede destek bulacak?

10 Mart’ta Axie Infinity (AXS) dönemsel olarak en düşük 7 dolara ulaştı. 19 Mart’ta kısa bir süre 9,7 dolara doğru toparlandı ancak ayıların şiddetli direnciyle karşılaştı. Zincir üzerindeki diğer temel ölçümlerin yanı sıra, balina aktivitesindeki düşüş ve yeni talep çekememe, AXS’nin yakında 7 doları yeniden test edebileceğini gösteriyor.

AXS Balinaları Eylemde Kayboluyor

Axie Infinity şu anda piyasa değerine göre en büyük GameFi projeleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Ancak fiyat, 23 Ocak’ta yılın en yüksek seviyesi olan 13,42 dolara ulaştığından bu yana istikrarlı bir şekilde geriledi. Özellikle, AXS fiyat düşüşü, popüler ağdaki balina aktivitesi hacminde benzer bir düşüşle aynı zamana denk geldi.

Santiment tarafından derlenen verilere göre, 19 Mart’taki son yerel zirveden bu yana, 100.000 doları aşan AXS işlemleri 52 işlemden 5 Nisan’da kaydedilen sadece 4 işleme kadar azaldı. Aşağıdaki grafik, %7,5’lik fiyat düşüşünün aynı dönemdeki balina faaliyetlerinin azlığını yakından takip ettiğini göstermekte.

Son 3 ayda fiyat hareketleri ile AXS balinalarının faaliyetleri arasında yakın bir korelasyon olduğu açık. Azalan trend tersine dönmezse, AXS sahipleri önümüzdeki haftalarda daha fazla düşüş bekleyebilir.

Aynı şekilde, yeni kullanıcı kazanımındaki yavaşlama da AXS için düşüş görünümünü daha da doğruluyor. Axie Infinity Network Büyümesinin Ocak ayından bu yana fiyatla birlikte nasıl azaldığı da kullanıcıların dikkatinden kaçmıyor. 23 Ocak’ta 421’e ulaştığından beri, yeni oluşturulan adreslerin sayısı %88 azalarak 6 Nisan itibarıyla 57 AXS cüzdan adresine geriledi.

Ağ büyümesi, yeni kullanıcıların ve ağ katılımcılarının bir projeye dahil olma oranını takip eder. Yukarıda gözlemlendiği gibi böylesine ciddi bir düşüş, altta yatan tokenin yeni talep bulmakta zorlanabileceğine işaret etmektedir.

AXS Daha Fazla Düşer Mi?

IntoTheBlock’un borsa zincir içi piyasa derinliği grafiği, AXS’in 8,50 dolar desteğini koruyamaması durumunda, muhtemelen 8 dolara doğru %5 bir düşüş yaşayacağını gösteriyor. Ancak bu noktada, 88.000 token satın almak isteyen boğalar düşüşü durdurabilir.

Ancak bu destek tutmazsa, bir sonraki hamle 7 dolara doğru %20’lik keskin bir düşüş olabilir. Ancak 7 dolar bölgesinde, 130.000 AXS token’ından oluşan bir alım duvarı muhtemelen sağlam duracak ve bir toparlanmayı zorlayacak.

Tersine, AXS 9 dolar bölgesinde ölçeklendirebilirse bir boğa rallisine girebilir. Yine de, bu fiyat civarında 57.000 token satmak isteyen trader’lar hareketi engelleyebilir. Ancak bu direnç aşılırsa AXS, 111.000 token’lık devasa bir satış duvarının beklediği 10 dolara doğru hareket başlayabilir.