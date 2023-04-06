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Kripto para piyasalarında son dönemlerde gün geçtikçe popülerleşen yapay zeka altcoinlerde son durum ne? Yapay zeka altcoinlerin ön plana çıkanları hangileri? Gelecek vaat ediyorlar mı?

The Graph (GRT)

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen GRT, yapay zeka projelerinin popülerleşmesiyle kripto para piyasalarının önde gelene projeleri arasında yer almaya başladı. Coinmarketcap’ten alınan verilere göre, yapay zeka altcoinler arasında piyasa değerine göre birinci sırada yer alan Graph: hem DeFi hem de daha geniş bağlamda Web3’te yer alan uygulamalara güç sağlayan IPFS ve Ethereum gibi ağlarda veri sorgulamak adına kullanılan indeksleme protokolü olarak çalışıyor. Kripto para projesinin mevcut konum itibariyle Ethereum, IPFS ve POA ağlarından gelen indeksleme verilerini desteklediği ve yakın zaman içerisinde daha fazla ağ ile entegre olacağı belirtiliyor.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET, GRT’ye benzer şekilde piyasaların önde gelen yapay zeka altcoinlerinden biri. Piyasa değerine göre göre en büyük ikinci yapay zeka altcoini olan AGIX, 1,206,121,857 AGIX arzı ile yazı kaleme alındığında yaklaşık ₺9,464,077,870 değerinde bir piyasa değerine sahip. AGIX, küresel ölçekli yapay zeka pazarı (AI) sunarak herkesin kolayca AI hizmetleri oluşturması, paylaşması ve bunlardan para kazanmasını sağlayan Blockchain destekli bir platform olarak piyasaya sürüldü. 2023 yılının başlarında yükseliş ivmesi kazanan kripto para projesi, Şubat ayında yılın en yüksek zirvesine ulaştı. Kripto para birimi mevcut konumda daha yatay bir hareket izliyor.

RenderToken (RNDR)

RenderToken, piyasa değerine göre yapay zeka altcoinlerden üçüncü sırada yer alan projedir. Yazı kaleme alındığında ₺9,167,234,477 piyasa değeri ve 361,444,954 RNDR arzı ile piyasanın öne çıkan altcoinlerin biri. Coinmarketcap’ten elde edilen verilere göre RNDR, GPU işlem gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla buluşturmayı amaçlayan, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş dağıtık bir GPU işleme ağı olarak piyasaya sürüldü. Yazı kaleme alındığında ₺25.36 seviyesinden işlem görüyor.

Injective Protocol (INJ)

Injective Protocol, yapay zeka altcoinlerin piyasa değerine göre ilk dört sıralamasının sonuncu sırasında yer alan proje. Coinmarketcap’ten elde edilen verilere göre, kripto para borsalarını tamamen merkeziyetsiz, topluluk tarafından işletilen ağlar haline getirmeyi amaçlayan bir proje. Ayrıca proje yalnızca INJ token hodler’ları tarafından işletiliyor. Kripto para birimi diğerlerine benzer şekilde 2023 yılında yapay zeka altcoinlerin yıldızının parlamasıyla yükseliş hareketine başladı. Yükseliş ivmesi token’ı Şubat ayı ortalarında yılın en yüksek seviyesine taşırken yazı kaleme alındığında ₺109.95 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlara göre kripto para birimlerine ve yapay zeka projelerine önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yoğun ilgi nedeniyle ekosisteme yoğun bir ilginin oluşabileceği belirtiliyor. Ayrıca oluşan ilgi kripto para yatırımcıları adına ciddi fırsatlar ve kazanımlara neden olabileceği öne sürüldü. Ancak bizleri neler bekliyor hep birlikte öğreneceğiz.