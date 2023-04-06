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Bitcoin’de (BTC) Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Seviyelere Dikkat!

Lider kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) bazı metrikler alarm veriyor! Kripto para biriminin verilerinde son durum ne? İşte detaylar!
22:00
6 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) son ​​rallisi, geleceği hakkında pek çok iyimserlik ve spekülasyon getirdi. Ayrıca kıdemli bir kripto para analisti Bitcoin adına çarpıcı açıklamalarda bulundu!

BTC’de Fırsat Görünümü!

Capriole Fonu’nun Kurucusu Analist Charles Edwards, 5 Nisan’da attığı bir tweet’te tarihsel olarak, Bitcoin’in fiyatı enerji harcamalarıyla eşleştiğinde, kripto para birimine nesiller boyu yatırım yapmak için nadir bir şans sunduğunu iddia etti. Ona göre bu, BTC’nin uzun vadedeki refahının çok güvenilir bir göstergesi. Birçok BTC holder’ının davranışı, Bitcoin’in uzun vadeli beklentilerine de inandıklarını gösteriyor. Ek olarak Glassnode’un verilerine göre çoğu holder’ların Bitcoin biriktirdiği gözlemlendi.

Bununla birlikte balina adreslerinin kripto para birimine karşı diğer holder’ların aynı iyimserliği paylaşmadığını belirtmekte fayda var. Veri analiz firması Glassnode’un verilerine göre, 10000’den fazla BTC tutan adreslerin sayısı azalmaya başladı. Aynı rakamlar yazı kaleme alındığında 3 ayın en düşük seviyesine ulaştı ve bu durumda balinaların piyasadan şüphe duyduğunu gösterebilir. Ayrıca yatırımcı duyguları balinaların aşağı yönlü davranışlarını yansıtmaya başlamış olabilir. Coinglass’ın verilerine göre, BTC’ye karşı alınan short pozisyonların yüzdesinin son birkaç gün içinde %49’dan %51,2’ye yükseldiğini gösteriyor.

Bitcoin’de Kritik Metrik!

BTC için daha yüksek satış baskısını gösteren bir diğer ölçüm, azalan madenci geliri. Madenci geliri son birkaç gün içinde olduğu gibi düşmeye devam ederse, birçok madenci gelecekte kar elde etmek için BTC varlıklarını satmak zorunda kalabilir. BTC için artan MVRV oranı, uzun vadeli BTC holder’larına pek yardımcı olmuyor.

Artan MVRV oranı, çoğu BTC holder’larının nispeten daha karlı olduğunu gösteriyor. Bu durum kısa vadeli holder’larının ileriye dönük bir kâr için pozisyonlarını satmalarını çok daha cazip hale getirebilir. Dolayısıyla hem yükseliş hem de düşüş faktörlerinin varlığı, Bitcoin’in geleceğini tahmin etmeyi zorlaştıracak gibi görünüyor.

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