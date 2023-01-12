XRP (XRP) ve Chainlink (LINK) gibi diğer altcoin'lerin de adres aktivitesinde önemli bir sıçrama kaydettiği ve yakında önemli ralliler yapabilecekleri değerlendiriliyor.

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Kripto para piyasasının değeri yüzde 4 oranında artarken en büyük altcoin Ethereum (ETH) yüzde 5’in üzerinde yükselişle altcoin piyasasındaki yükselişe öncülük ediyor. Dünyanın en büyük ikinci para parası ve en büyük altcoin olan ETH, 2023’ün başından bu yana yüzde 15’ten fazla değer kazanarak güçlü bir yükseliş kaydetti. XRP (XRP) ve Chainlink (LINK) gibi diğer altcoin’lerin de adres aktivitesinde önemli bir sıçrama kaydettiği ve ETH gibi yakında fiyat rallileri yapabileceği değerlendiriliyor.

Ethereum’daki Fiyat Yükselişi Onların Kontrolünde

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,4 yükselişle bin 398 dolardan ve 171.1 milyar dolar piyasa değeri ile işlem görüyor. Ethereum’da son iki aydır yaşanan satış baskısına rağmen, cüzdanında ‘100 ila 10 bin arasında ETH tutan’ ve ‘köpekbalığı’ olarak adlandırılan adreslerin yoğun bir şekilde birikim yaptıkları görülüyor. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, konuya ilişkin yaptığı bildiirmde şu notu düştü:

Ethereum 7 Kasım’dan bu yana ilk kez bin 400 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz 10 hafta içinde, ağda yaklaşık 3 bin yeni köpekbalığı adresi (100 ila 10 bin ETH tutan) ortaya çıktı. Köpekbalığı adreslerinin sayısı 48 bin 556 ile 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede.

Ayrıca, Ethereum gas ücreti de son iki ayda 2 doların altında kaldığından beri Ethereum ağ aktivitesinin de yükseldiği görülüyor. Şu anda Ethereum Blockchain’indeki ortalama gas ücreti 1,64 dolar seviyesinde bulunuyor. Teknik grafiklerdeki yeni yükseliş modeline göre, ETH bin 500 dolara kadar yükselebilir.

Ethereum İle Rekabet Eden 2 Altcoin İçin Ralli Alarmı

Ethereum’un yanı sıra diğer bazı altcoin‘ler de son günlerde oldukça iyi performans gösteriyor. Son birkaç hafta içinde Cardano (ADA) ve Litecoin (LTC) yatırımcıların favori altcoin’leri olarak öne çıktılar. Son günlerde adres aktivitesinde güçlü bir artış görülen altcoin’ler olarak ise XRP ve Chainlink‘in öne çıktığı görülüyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment yakın zaman önce bu konuda yaptığı bir değerlendirmede şunları belirtmişti:

XRP ağı son 24 saatte yüzde 6,2 değer kazanırken, kripto paraların çoğunluğu bugün düştü. Bu kısmen, geçtiğimiz hafta adres aktivitesinde yaşanan büyük artıştan kaynaklanıyor. Ayrıca, XRP fiyatında yükselişinde sosyal baskınlık artışlarının da bir modelini gördük.

Benzer şekilde, son iki aydaki toplam benzersiz LINK etkileşimlerinin sayısı da arttı. Chainlink üzerindeki adres aktivitesi 2021 seviyelerine geri döndü. Ağdaki bu hareketliliğinin ileride LINK fiyatına yansıması beklenebilir. Şu anda LINK yüzde 3,75 yükselişle 6,34 dolardan ve 3.2 milyar dolar piyasa değeri ile işlem görüyor.

Aynı zamanda, kripto para piyasasının genelindeki köpekbalığı ve balina seviyesi yatırımcıların en büyük stablecoin Tether (USDT) biriktirdikleri ve bir sonraki boğa koşusu için sıkı bir hazırlık yaptıkları görülüyor. Şu anda 100 bin dolar ya da daha fazla USDT tutan 21 bin 459 adres var ve bu adreslerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaya oldukça yakın bir noktada.