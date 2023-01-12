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Küresel piyasalar enflasyona odaklanırken, önde gelen bir uzman CNBC’ye Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘Ayı Piyasası, Sona Erebilir’

Bitcoin, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. BTC, 14 Aralık Çarşamba gününden bu yana ilk kez 18.000 doların üzerine çıktı ve son 24 saatte değeri yaklaşık %5 arttı. CoinMetrics verilerine göre Bitcoin, an itibarıyla 18.159 dolardan işlem görüyor. Enflasyonun düşeceğine dair umutlar artarken, BTC’nin bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Kripto para borsası Luno’nun kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar Perşembe sabahı CNBC‘ye yaptığı açıklamada, iyimser bir tablo çizdi. Ancak, uzman aynı zamanda riskin devam ettiğinin altını çizdi. Yöneticiye göre, Bitcoin bir yılı aşkın bir süredir düşüş trendinde ve bu, zaman çizelgesi olarak ayı piyasasının sonuna geldiğimizin habercisi olabilir. Uzmana göre, geçen yıl boyunca pek çok olumsuz olay yaşadık ve fiyatların bu olaylara verdiği tepkiye bakıldığında, genel olarak fiyatların giderek daha az düştüğü görülüyor.

Bu durum, piyasanın olumlu haberlere oldukça iyi tepki verdiğinin bir göstergesi. Satış baskısı azalırken, dolayısıyla bir birikim aşamasına geçiyoruz. Analist, Bitcoin‘de en kötü senaryonun geride kaldığını ve BTC’nin yoluna devam edeceğini belirtti. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin düşmesi bekleniyor. Dow Jones’un anket yaptığı ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında aylık bazda %0,1 düşeceğini tahmin ediyor. Enflasyonun yine de yıldan yıla %6,5 artması bekleniyor, ancak bu, Kasım’daki %7,1’lik artışın altında ve Haziran’daki %9,1’lik zirve oranının epey gerisinde kalacak. Yatırımcılar, düşüşün ABD Merkez Bankası üzerinde faiz artışlarını tersine çevirmesi için baskı oluşturabileceğini umuyor.

‘Ancak..!’

Fed ve diğer merkez bankaları, hisse senetlerini ve kripto paraları 2022’de keskin bir şekilde düşürmeye zorlayan para politikasıyla, yükselen enflasyonu dizginlemek amacıyla son bir yıldır faiz oranlarını artırıyor. Şimdi umut, merkez bankasının risk varlıkları üzerindeki baskıyı bir miktar azaltarak faiz oranlarını düşürmesi yönünde. Ayyar’a göre, bugünün TÜFE rakamları oldukça önemli. Eğer enflasyon düşmeye devam ederse, Bitcoin ivme kazanmaya devam edecek. Ancak, Ayyar, sektördeki veya makroekonomideki daha fazla olumsuz haberin, Bitcoin fiyatının 17.000 doların altına düşmesine neden olabileceği konusunda uyardı. Uzmana göre, Bitcoin hala 12.000 ila 14.000 dolar aralığına düşebilir. Bitcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolardan yaklaşık %74 düştü. Geçen yıl, kripto para piyasasından yaklaşık 1,4 trilyon dolar değer silindi.