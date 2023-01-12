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Dogecoin’de (DOGE) Yatırımcılar Nefesini Tuttu: Onun Olmasını Bekliyorlar

Kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yönünü yukarı çeviren Dogecoin'de yatırımcılar nefesini tuttu. DOGE için heyecanlı bekleyiş başladı.
16:00
12 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sert düşüşün ardından 0,066 dolar bölgesinin yakınında destek bulan Dogecoin (DOGE), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yönünü yukarı çevirerek yükseliyor. 0,068 dolar direncinin üstüne çıkan DOGE fiyatı ivme kazanıyor gibi görünürken yatırımcılar gözünü kritik seviyeye çevirmiş durumda.

Dogecoin’de Yükselişin Devam Etmesi İçin O Seviye Geçilmeli 

Teknik açıdan Dogecoin’de yükselişin devam edeceğini gösteren fiyat hareketin 0,070 dolardaki direnç bölgesinin üzerinde net bir hareket yaşanmasıyla geldi. Fiyat, 0,1402 dolarda tepe yaptığı fiyat hareketinin ardından 0,0658 dolarlık düşük seviyeye kadar olan önemli düşüşün yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesini geçmeyi başardı. DOGE fiyatı şu anda 0,0750 dolar bölgesinin ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde işlem görüyor.

DOGE/USD işlem çiftinin 4 saatlik grafiğinde 0,0740 dolara yakın bir destekle oluşan önemli bir yükseliş trend çizgisi bulunuyor. Geçtiğimiz birkaç seansta DOGE’un Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘a (ETH) benzer performans gösterdiği ve 0,075 doların üzerinde kalarak yükseldiği görüldü.

Yukarı yönde, fiyat 0,080 dolar seviyesine yakın bir noktada dirençle karşı karşıya. İlk büyük direnç 0,0820 dolar seviyesine yakın. 0,082 dolar direncinin üzerinde net bir fiyat hareketi, DOGE‘u 0,088 dolar direncine doğru itebilir. Bu seviye, fiyatın 0,1402 dolarla tepe yaptığı son fiyat hareketinden sonra 0,0658 dolarla dip yaptığı yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesine yakın bir nokta olması bakımından kritik önemde.

Yükseliş baskısının artması halinde en büyük köpek temalı kripto paranın fiyatı 0,090 dolar seviyesine doğru yönelebilir. 0,090 dolar direncinin üzerinde net bir kırılım 0,100 dolar seviyesine doğru taşıyabilir.

DOGE İçin Düşüş Senaryosu

Tüm bunlarla birlikte DOGE fiyatı 0,082 dolar seviyesinin üzerinde hız kazanamayacak olursa aşağı yönde bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir. Aşağı yönde ilk destek 0,0765 dolar seviyesine yakın. Dogecoin için bir sonraki ana destek 0,074 dolar seviyesine ve trend çizgisine yakın. Eğer 0,074 dolar desteğinin altında aşağı yönde bir kırılım olacak olursa fiyatın daha da düşmesi bekelenebilir. Böyle bir durumda Dogecoin fiyatı 0,070 dolar seviyesine doğru düşebilir.

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