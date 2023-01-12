Tüm büyük şirketler gözlerini bu sektöre dikmiş gibi görünüyor. Yakın zamanda onların pay almak için büyük savaşlar verdiğini görebiliriz.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Metaverse sektörü, gerçek hayattaki faydası göz önüne alındığında yeni boyutlara ulaşma potansiyeline sahip. Yakın tarihli bir rapora göre, metaverse 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşabilir. Ancak, bu seviyelere ulaşmanın önünde hala birçok engel var.

Geçen yıl kripto piyasası değeri 1 trilyon doların altına düştü, ancak metaverse fikrinin ortaya atılmasıyla yeni bir sektör oluştu. Bazı aksaklıklara rağmen yaygın bir şekilde benimsenmesi umuduyla ilgili projeler ortaya çıktı. Ancak başarı potansiyeli herkesi ikna etmiş değil. Metaverse’in yakın zamanda çökeceğinden bahseden sayısız makale, video ve tweet bulunuyor.

Büyük Teknoloji Şirketleri Savaşıyor

Mark Zuckerberg ve Meta’nın 2022’deki başarısızlıklarına rağmen, metaverse’in insanların günlük yaşamlarının bir parçası olma olasılığı geçtiğimiz yıl daha da arttı. Bu sektördeki devler arasındaki yoğun rekabeti göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Google metaverse için zemin hazırlamaya başladı bile. Google CEO’su Sundar Pichai 2021 yılında verdiği bir röportajda AR teknolojisinin geleceğin ta kendisi olduğuna inandığını belirtti. Pichai, Google’ın dijital bilgileri gerçek hayatın üzerine bindirebilen, her zaman açık bir sistem yaratma vizyonunu özetledi.

Bu arada Apple da metaverse uyumluluğuna sahip bir VR/AR başlığı için planlarını açıkladı. Video konferans platformu Microsoft Teams’in büyük başarısının ardından Microsoft, Meta ile birlikte çalışarak kendi metaverse versiyonunda sağlam bir ilerleme kaydetti.

Dev teknoloji şirketleri metaverse milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Benzersiz metaverse özelliklerini hayata geçirmek için çalışacak parlak beyinler arıyorlar ve büyük teknoloji şirketlerinden görünüşte sonsuz fon ve yatırım alıyorlar. Şu anda bu havuza girmemenin fırsat maliyeti son derece yüksek.

Milyonlarca insanın evden çalışmaya geçmek zorunda kaldığı COVID-19 pandemisini düşünün. Sanal toplantıların giderek yaygınlaştığı ve insanların Microsoft Teams gibi platformlar aracılığıyla birlikte çalıştığı bir metaverse çalışma alanının ilkel versiyonuna itildik. Modern toplumda sanal toplantıların çok daha gerçek hissettirmesi uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

İşe gidip gelmeler geçmişte kalabilir. Bu gelişimden sonra işletmelerin ofisler için kira ödeme konusunda daha az endişelenmeleri gerekebilir. Bu süreç çoktan başladı. Bu eğilim devam ederse, çalışma alanı giderek daha da sanal bir dünyaya dönüşecek.

Kurumsal yaşamın yanı sıra, metaverse neredeyse her sektörü ele geçirmeye başladı. Epic Games ve Roblox, bu işe erken giren ve metaverse çabalarından şimdiden büyük kazançlar elde eden iki büyük isim.

McKinsey & Company’nin paylaştığı bir rapor, metaverse’in tüketici ve kurumsal kullanım durumlarında 4 trilyon ila 5 trilyon dolar arasında bir değere sahip olabileceğini öne sürüyor.

Rapor, bu potansiyele ulaşmak için dört faktörün altını çiziyor. Cihazlar (artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik, sensörler, haptikler ve çevre birimleri); birlikte çalışabilirlik ve açık standartlar; platformların etkinleştirilmesi; ve geliştirme araçları.

Farklı alanlardaki farklı devler hazırlanırken, bu gelişmekte olan teknolojiyle ilgili bazı engeller de ortaya çıkmaya başlıyor. Her yenilikte olduğu gibi aksaklıklar olacaktır. Ancak rapora göre Metaverse görmezden gelinemeyecek kadar büyük.

Dikkate Alınması Gereken Konular

Düzenleme, yüksek pazar potansiyeli göz önüne alındığında metaverse’in karşılaşabileceği kritik zorluklardan biri olarak dikkat çekiyor. Metaverse için bir diğer kritik zorluk da birlikte çalışabilirlik ya da farklı sanal dünyaların, platformların ve uygulamaların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesi. Farklı şirketler bu vizyona yardımcı olmaya çalışıyor ve yol boyunca karşılaşılan zorlukları dengelemeye çalışıyor.

Benzer şirketler, Metaverse’e birlikte çalışabilirlik getirme konusunda bulmacanın önemli bir parçası için ellerinden geleni yapıyorlar. Sanal varlıkların nasıl temsil edildiğini ve değiş tokuş edildiğini standartlaştırmak, kullanıcılar için daha sorunsuz ve bağlantılı bir metaverse deneyimi yaratmaya yardımcı olur. Bu da bir bütün olarak metaverse’in değerinin artmasına yardımcı olabilir.