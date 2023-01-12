Okuma Süresi: 4 Dakika

Fed üyesi Harker yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalarda bulundu. İşsizlik ve enflasyon gibi kritik veriler açıklandı. Bitcoin ise ani bir düşüşün ardından yeniden yönünü yukarıda çevirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Fed üyesi geleceğe dair hangi açıklamalarda bulundu? Kripto paralar orta ve uzun vadede artık yönünü belirledi mi?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Tüketici fiyatları aralık ayında hafifçe düşerken, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri Federal Rezerv‘in daha küçük faiz artışları umuduyla yerini korudu. Çalışma ve İstatistik Bürosu perşembe günü yaptığı açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde %6,5 arttığını ve Kasım ayındaki %7,1’lik orandan düşüş gösterdiğini belirtti. Analistler, geniş bir mal ve hizmet yelpazesindeki fiyat hareketlerini izleyen endeksin, enflasyonun yıllık bazda %6,5’e yavaşladığını göstermesini bekliyordu.

Laguna Labs CEO’su Stefan Rust, büyük hisse senedi endekslerinin de rapora olumlu tepki verdiğini ve bunun kripto ile geleneksel piyasalar arasındaki benzerliğin endişe verici bir işareti olduğunu söyledi.

“Bitcoin’in geleneksel finansal göstergeler ve hisse senedi piyasalarıyla aynı yönde hareket ettiğini görmek endişe verici bir eğilim. Bildiğimiz gibi Bitcoin, Wall Street’e alternatif bir finansal sistem olmak için kuruldu ve yolumuzu kaybediyor olabiliriz gibi geliyor.”

Faiz oranları yükseldikçe, yatırımcılar genellikle hisse senetleri ve kripto gibi daha riskli varlıklardan, hükümetin desteğinden dolayı risksiz getiri olarak adlandırılan ABD Hazine Bonoları gibi daha muhafazakâr varlıkların sunduğu garantili getiriler için kaçarlar. Art arda dört politika toplantısı boyunca faiz oranlarını 75 baz puan artıran ABD Merkez Bankası, aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı yaparak gazı kesme sinyalleri verdi.

BTC, ETH, AVAX, SHIB ve DOGE Yorum

Enflasyon verisi peş peşe üç ay düşük geldi. Önceki iki ay beklenti altı gelen veri bu ay beklenti dahilinde %6,5 olarak açıklandı. Kral kripto para birimi bu haberin ardından anlık bir düşüş yaşasa da yeniden 18.200 doların üzerine çıktı. 2022 yılı zor bir dönemdi ve artık 2023 yılında kripto paraların bir nebze rahatlaması bekleniyor. Bugün konuşan Fed üyesi Harker bu minvalde açıklamalar yaptı. Konuşmasının detaylarında şunları söyledi;

“Faizlerin %5’in üzerine çıkmasını ve orada durmasını bekliyorum. Artışlar bittiğinde Fed bir süre faizleri burada tutacak. Agresif faiz artışlarını geride bıraktık. Gelecekte 25bp artışlar yapılabilir. Enflasyondaki artışın en kötü dönemi muhtemelen geride kaldı. İşsizlik oranının bu yıl %3,5’ten %4,5’e yükselmesi muhtemel. Bu yıl yükseldikten sonra işsizlik oranı %4’e gerileyecek.”

Artık faizler zirveye yaklaştı ve 75bp artışlar geride kaldı. Bundan sonra hafif bir faiz artışının ardından Fed bir süre bekledikten sonra faizleri indirmeye başlayacak. Bu hareketin ardından kripto paralar yeniden yükselebilir. Ancak tünelin sonundaki ışık artık göründüğü için piyasa bunu erkenden fiyatlamaya başlayabilir.

BTC için 18.000 dolarlık psikolojik destek seviyesi önemli, eğer bu bölgeyi kaybederse 17.600 dolara kadar düşüş yaşayabilir. RSI nötr bölgenin üzerinde ve eğer Genesis tarafından bir iflas duyurusu gelmezse 20.000 dolara kadar hareket devam edebilir.

ETH daha önce duyurulan 1.400 dolar hedefine ulaştı. Şimdi 1.360 dolar üzerinde kalıcılık elde etmesi gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse orta vadede 2.000 doları hızla görebilir. AVAX ise dün son dakika olarak paylaştığımız AWS ortaklık haberinin ardından ciddi fiyat artışı yaşadı. Temel analiz ve haber takibinin önemini bilen yatırımcılar Avalanche ve ekosistemindeki tokenlerin yükselişiyle ciddi kazanç elde etti. Şimdilik AVAX 15,25 dolara kadar geri çekilse de 14,88 dolar üzerindeki kapanışlar yeniden yükselişin fitilini ateşleyebilir.

SHIB ve DOGE için büyük haber yakında gelebilir. Daha önce duyurduğumuz gibi Twitter kripto paraları entegre edebileceği bir çözüm üzerinde çalışıyor. Bazı sızıntılar olsa da DOGE ve SHIB artık olayları fiyatlayabilecek konumda. Zaten söylentilerin fiyatlandığı bir dönemi ikisi için de yaşamıştık. SHIB için 0,00000928 ve DOGE için 0,0787 dolar seviyeleri korunması gerekilen bölgelerdir.