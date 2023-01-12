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Dün AVAX duyurusunu paylaşıldıktan birkaç dakika sonra fiyatın hızla arttığını gördük. Benzer bir şey şimdi ADA Coin için gerçekleşebilir. Akıllı sözleşme platformlarıyla rekabet edebilmek için Cardano ekibi önemli bir adım attı. Artık Avalanche platformunun en iyi yanlarından birinin farklı bir versiyonu Cardano ağında kullanılabilir olacak.

Cardano (ADA) Son Dakika

Önemli duyuru biraz önce IOHK bloğunda Neil Burgess tarafından paylaşıldı. Buna göre Cardano üzerinde özel yan zincirler geliştirmek için bir araç seti başlatıldı. Input Output Global (IOG), Cardano ağını kullanarak özel yan zincirler oluşturmak için bir araç seti oluşturmak üzere uzman mühendislerden oluşan bir ekip kurdu. Bu araç setini kullanarak geliştiriciler Ethereum sanal makinesi (EVM) uyumlu bir yan zincir halka açık test ağı oluşturdular. Yan zincirler, Cardano‘yu ana zincirin istikrarından veya güvenliğinden ödün vermeden genişletilebilir ve daha ölçeklenebilir hale getiriyor.

Avalanche dün Subnet’lerin AWS üzerinden kolayca başlatılmasına olanak sağlayan bir ortaklık duyurmuştu. Eğer Cardano ekibi bu sidechain denilen yan zincir özelliğini daha da geliştirirse AWS, Alibaba ve Google Cloud gibi devler Cardano ile de iş birliği yapabilir. Bu durum Cardano ekosisteminin hızla büyümesine ve ADA Coin fiyatının artmasına neden olur. ADA Coin şimdilik 0,3227 dolardan alıcı buluyor. Sidechain anlatısının toplulukta karşılık bulmasıyla fiyatta yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Elbette burası kripto para piyasaları ve kesin diye bir şey yok.

Cardano (ADA) Geleceği

Yan zincir, basitçe ana zincirine bağlı olan ve ona bağlı bir blockchaindir. Araç seti, yan zincirin kendi mutabakat algoritmasına ve özelliklerine sahip olmasını sağlar. Yan zincir, zincirler arasında varlık transferine olanak tanıyan bir köprü aracılığıyla ana zincire bağlanır. Blokların kesinliği, ana zincirin güvenliğine dayanan bir mutabakat mekanizması aracılığıyla belirlenir. Araç seti ayrıca Cardano yan zincirlerine ilişkin bir giriş ve kılavuz içeren bir teknik şartname belgesi ile birlikte gelmektedir. Araç setinin yapı taşları geliştiricileri güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Bir ana zincir ile yan zincir arasındaki en temel iletişim biçimi varlık alışverişidir. Varlıklar yan zincire aktarıldıklarında doğalarını korudukları için, aynı kolaylıkla geri aktarılabilirler. Bir köprü mekanizması bu iletişimi mümkün kılar. Her iki zincir de güvenli olduğu sürece, bu güvenlik iki yönlü transferlere de taşınır. Ana zincir ve yan zincir arasındaki iletişim, her iki zincirin de kendi mutabakat protokollerini ve blok formatlarını korumalarına (değiştirilmiş olsa da) ve yine de birlikte çalışmalarına olanak tanıyarak daha geniş bir uygulama yelpazesinin önünü açar.

Cardano eğer sidechain (yan zincir) konusunda başarılı bir pazarlama stratejisi izlerse kurumsal şirketlerden tutun, devletlerin blockchain tabanlı çözümlerine kadar birçok alanda onlara hizmet verebilir. Avalanche, Cosmos veya Polkadot benzer stratejileri izleyerek ciddi büyüme fırsatları yakaladı. Cardano henüz akıllı sözleşmeler konusunda gerekli büyümeye ulaşamamışken en büyük kripto paralar arasında bulunuyor. Eğer akıllı sözleşme yeteneklerini de bu tarz kritik hamlelerle ileri götürebilirse ADA Coin’in parlak bir geleceği olabilir.