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MATIC fiyatı son düşüşün ardından birkaç dakika önce gelen haberle birlikte 0,88 doların üzerine çıktı. Yükseliş ilerleyen dakikalarda devam edebilir. Polygon ekibi önemli bir karar aldı. 17 Ocak tarihinde atılacak büyük adımla birlikte ağda önemli değişiklikler olacak. Bu adımın MATIC fiyatı üzerinde de pozitif etkisi olması bekleniyor.

MATIC Coin Son Dakika

Polygon PoS blok zincirindeki geliştiriciler 17 Ocak’ta bir ağ hard forkunun başlatılmasını önerdi. Hard fork, işlem ücreti artışlarının ve zincir yeniden düzenlemelerinin Polygon üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyecek. Polygon Labs’daki geliştiriciler tarafından önerilen yükseltmenin 17 Ocak’ta yapılması planlanıyor. Topluluk tarafından onaylanırsa, hard fork işlem ücreti artışlarının ve zincir yeniden düzenlemelerinin etkisini azaltmayı hedefleyecek ve böylece Polygon’un performansını ve güvenliğini artırmış olacak.

Yükseltme, paralelleştirme ve Polygon zkEVM dahil olmak üzere Polygon yan zincirinin teknik yeteneklerini geliştirmeye yönelik daha geniş bir girişimin parçasıdır. Polygon PoS, Ethereum’a paralel olarak çalışmakta ve Uniswap ve Aave gibi en büyük Web3 projelerinin yanı sıra Robinhood, Adobe ve Stripe gibi büyük şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. MATIC Coin yazı hazırlandığı sırada 0,8806 dolardan alıcı buluyordu.

Polygon (MATIC)

Polygon ağında on binlerce merkezi olmayan uygulama ve 207 milyondan fazla benzersiz adres bulunuyor. Toplamda ise 2,3 milyar işlem gerçekleştirildi. Şimdi de ağı daha iyi hale getirmek için önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Delegelerin ve MATIC yatırımcıların bu süreçte yapmaları gereken herhangi bir ekstra işlem bulunmuyor. Ayrıca ağdaki akıllı sözleşmelerin de hard fork sonrasında ekstra güncellemeler yapması gerekmeyecek.

Polygon özellikle reklam ve pazarlama konusunda son 6 ayda başarılı işlere imza attı. Yaptığı anlaşmaların yanı sıra Solana ekosistemindeki en önemli projelere götürdüğü tekliflerin karşılık bulması onun daha popüler bir ağa dönüşmesini sağlıyor. Bundan dolayı altcoinlerin çoğu önemli ölçüde erimişken MATIC fiyatı halen Haziran ayındaki dip seviyesinin üzerinde bulunuyor. İlerleyen günlerce son büyük güncellemenin de heyecanıyla fiyatta daha fazla artış görme ihtimalimiz var.