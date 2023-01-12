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Kripto Paralar Neden Yükseliyor? Bitcoin Fiyatı Buraya Gidiyor!

Kripto para piyasaları hızla yükseliyor ve tarihi bir hareket başlamışa benziyor.
21:16
12 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para kralı yazı hazırlandığı sırada 18.700 doların üzerine çıktı ve öğleden sonra yapılan tahminler yerini buldu. Enflasyon verisi beklenti düzeyinde geldiği ve düşmeye devam ettiği için Bitcoin’in hızla yükselmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Birçok altcoin çift haneli kazançlar gördü. Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Cuma günü gelen PMI verisi ekonomideki soğumaya işaret ediyordu ve yükselişin temelini oluşturdu. Ardından enflasyonun öncü göstergeleri, enflasyonda devam eden düşüşün sinyallerini verdi. Ve bugün de nihayet enflasyon 2021 Kasım seviyesine kadar geriledi. Sevinmek için erken ancak korkmak için de geç kalınmış bir zamandayız. 2022 yılında yaşanan kripto çöküşünde güçlü kalabilen kripto gazileri şimdi dipten yaptıkları alımların meyvelerini topluyor. Ancak unutulmamalıdır ki her yükselişin bir duraklama ve düşüş dönemi olur. Bitcoin’in devam eden yükselişi büyük bir potansiyeli vurguluyor ve ara düzeltmelerle yakında karşı karşıya kalabiliriz.

Altcoinler Bitcoin nihai kısa vadeli hedefine ulaştıktan sonra kendilerinden beklenen performansı göstermeye başlayabilir. İlerleyen günlerde eğer DCG tarafında bir iflas duymazsak Bitcoin fiyatının daha da yükseldiğini görebiliriz.

ABD doları endeksi aylar sonra aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz üzre 102 seviyesinin tabanına geldi. Eğer 103 bölgesi altında daha fazla kapanış görürsek bu durum altın, kripto ve diğer risk piyasaları için büyük bir yükselişin zeminini hazırlayabilir.

Bitcoin Fiyatı Hedefi

Bitcoin şimdilik önceki ayı piyasalarında gördüğümüz ara yükselişlerden birini yapıyor. Ancak yukarda da söylediğim gibi sevinmek için erken ve korkmak için geç kalınmış bir zamandayız. Sevinmek için çünkü bu yükselişin ardından tabandan long yönlü pozisyon açanların temizlenmesi için bir düşüş görmeliyiz. Korkmak için geç kalındı çünkü en kötü günleri 2022 yılında yaşadık ve Fed artık faizler için bir zirve ilan etmeye hazırlanıyor.

Bitcoin yükseliyor ancak henüz boğa sezonunu başlatacak olan kritik sinyal gelmedi. Aşağıdaki grafikte Bitcoin’in Google aranma hacim grafiğini görüyorsunuz.

Bitcoin’in mevcut yükselişine rağmen aranma hacminde ciddi bir artış yok. Bu demek oluyor ki potansiyel çok büyük. İlerleyen aylarda Bitcoin’in 30.000 dolar üzerinde tutunması halinde aranma hacminin de yeniden artmaya başlamasıyla piyasaya çok daha hızlı biçimde yeni yatırımcının girdiğini görebiliriz.

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