Bitcoin’de satış baskısı ağustostan bu yana en yüksek seviyede

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden 5 ve 6 Kasım’da toplam 842,12 milyon dolar net çıkış oldu. Haftanın son günü çıkışların büyük bölümü BlackRock’ın IBIT fonunda yoğunlaştı. Vadeli işlemlerde ise CoinGlass verileri, Bitcoin’in 77 bin doları aşması halinde kısa pozisyonlarda, 75 bin doların altına inmesi halinde uzun pozisyonlarda tasfiye baskısının artabileceğini gösteriyor.

BlackRock çıkışlara öncülük etti

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 5 Kasım’daki 430,2 milyon dolarlık net çıkışı, 6 Kasım’da 411,92 milyon dolarlık çıkış izledi. İkinci gün BlackRock’ın IBIT fonundan 403 milyon dolar çekildi. Bitwise’ın BITB fonunda 20,55 milyon dolar, Ark 21Shares’in ARKB fonunda 20,09 milyon dolar ve Grayscale’in GBTC fonunda 11,11 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

Fidelity’nin FBTC fonu, 42,82 milyon dolarla günü net girişle tamamlayan tek fon oldu. Diğer yedi fonda net hareket görülmedi. ABD spot Bitcoin ETF’lerine toplam net giriş, 6 Kasım itibarıyla 55,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Tasfiye yoğunluğu 77 bin doların üzerinde daha yüksek

CoinGlass’a göre Bitcoin 77 bin doları aşarsa büyük merkezi borsalardaki kısa pozisyonların kümülatif tasfiye yoğunluğu 958 milyon dolara ulaşıyor. Fiyat 75 bin doların altına inerse uzun pozisyonlar için aynı gösterge 345 milyon dolar seviyesinde.

BlockBeats’in açıklamasına göre bu rakamlar, fiyat ilgili seviyeye ulaştığında gerçekleşecek tasfiyelerin kesin tutarı yerine, tasfiye kümelerinin çevredeki fiyat seviyelerine göre yoğunluğunu gösteriyor. Haritadaki çubuk yükseldikçe, tasfiyelerin tetiklediği işlemlerin fiyat hareketini büyütme potansiyeli de artıyor.

Spot piyasada satış baskısı ağustostan bu yana en yüksek seviyede

Kripto para analisti Murphy, 5 Kasım’da borsalardaki spot hacim farkının (SVD) belirgin biçimde satıcılar lehine döndüğünü belirtti. Murphy’ye göre aktif satış baskısı, ağustosta başlayan yükselişten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak Binance’in 30 Ekim’de yaşadığı güvenlik olayının ardından görülen satışları da aştı.

Murphy, satışların fiyatı daha aşağı çektiğini, alıcıların bu satışları karşılama kapasitesinin artıp artmadığının ise henüz belirsiz olduğunu söyledi. Analiste göre benzer büyüklükte bir satış dalgasında fiyat belirgin biçimde düşmezse bu, alış emirlerinin derinleştiğine işaret edebilir. Binance’teki olayın ve ABD borsalarındaki sert düşüşün yükselişe duyulan güveni zayıflattığını belirten Murphy, paniğin etkisinin haftalar, hatta bir ila iki ay sürebileceğini ve kısa vadede V tipi toparlanma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Analist, yatırımcı davranışının, piyasa duyarlılığının ve token dağılımındaki değişimlerin izlenmesi gerektiğini ekledi.

Bitcoin’in 77 bin doları aşması, kısa pozisyon tasfiyeleriyle yükselişi hızlandırabilir. Spot talebin güçlendiğine dair daha somut işaret ise 5 Kasım’dakine benzer büyüklükte bir satış dalgasının fiyatı belirgin biçimde aşağı çekmeden karşılanması olur.